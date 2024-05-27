На трассе М-5 Челябинской области досрочно закончили установку трех мостов. Видео

27 мая 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

На участке продолжается устройство эстакад и Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на трассе М-5 досрочно завершили установку трех мостов через реки Атя и Ук. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал» 27 мая, на последнем мосту продолжают устройство проезжей части. «Из четырех мостов через реки Атя и Ук три уже готовы досрочно, на четвертом производится устройство проезжей части. На участке км 1548 — км 1609 полностью меняется дорожный ландшафт: срезаются горы, строятся сооружения 40-метровой высоты и новая четырехполосная дорога в обход Сима», — сообщили URA.RU в управлении. На месте строения эстакады проходит бурение, бетонирование буронабивных свай и установка опор. На эстакадах через реки Чернолес и Сатлык продолжается устройство проезжей части, сообщили в Южноуральском Росавтодоре. На участке сейчас работает порядка 700 специалистов и 250 единиц техники. Сдача объекта планируется в 2026 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области на трассе М-5 досрочно завершили установку трех мостов через реки Атя и Ук. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал» 27 мая, на последнем мосту продолжают устройство проезжей части. «Из четырех мостов через реки Атя и Ук три уже готовы досрочно, на четвертом производится устройство проезжей части. На участке км 1548 — км 1609 полностью меняется дорожный ландшафт: срезаются горы, строятся сооружения 40-метровой высоты и новая четырехполосная дорога в обход Сима», — сообщили URA.RU в управлении. На месте строения эстакады проходит бурение, бетонирование буронабивных свай и установка опор. На эстакадах через реки Чернолес и Сатлык продолжается устройство проезжей части, сообщили в Южноуральском Росавтодоре. На участке сейчас работает порядка 700 специалистов и 250 единиц техники. Сдача объекта планируется в 2026 году.