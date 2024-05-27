На трассе М-5 Челябинской области досрочно закончили установку трех мостов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция участка трассы М-5 в Ашинском районе. Упрдор Южный Урал. Челябинск , м5, трасса м5, автодорога, реконструкция автодороги
На участке продолжается устройство эстакад и Фото:

В Челябинской области на трассе М-5 досрочно завершили установку трех мостов через реки Атя и Ук. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал» 27 мая, на последнем мосту продолжают устройство проезжей части.

«Из четырех мостов через реки Атя и Ук три уже готовы досрочно, на четвертом производится устройство проезжей части. На участке км 1548 — км 1609 полностью меняется дорожный ландшафт: срезаются горы, строятся сооружения 40-метровой высоты и новая четырехполосная дорога в обход Сима», — сообщили URA.RU в управлении.

На месте строения эстакады проходит бурение, бетонирование буронабивных свай и установка опор. На эстакадах через реки Чернолес и Сатлык продолжается устройство проезжей части, сообщили в Южноуральском Росавтодоре. На участке сейчас работает порядка 700 специалистов и 250 единиц техники. Сдача объекта планируется в 2026 году.

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В Челябинской области на трассе М-5 досрочно завершили установку трех мостов через реки Атя и Ук. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал» 27 мая, на последнем мосту продолжают устройство проезжей части. «Из четырех мостов через реки Атя и Ук три уже готовы досрочно, на четвертом производится устройство проезжей части. На участке км 1548 — км 1609 полностью меняется дорожный ландшафт: срезаются горы, строятся сооружения 40-метровой высоты и новая четырехполосная дорога в обход Сима», — сообщили URA.RU в управлении. На месте строения эстакады проходит бурение, бетонирование буронабивных свай и установка опор. На эстакадах через реки Чернолес и Сатлык продолжается устройство проезжей части, сообщили в Южноуральском Росавтодоре. На участке сейчас работает порядка 700 специалистов и 250 единиц техники. Сдача объекта планируется в 2026 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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