В Челябинской области на трассе М-5 досрочно завершили установку трех мостов через реки Атя и Ук. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал» 27 мая, на последнем мосту продолжают устройство проезжей части.
«Из четырех мостов через реки Атя и Ук три уже готовы досрочно, на четвертом производится устройство проезжей части. На участке км 1548 — км 1609 полностью меняется дорожный ландшафт: срезаются горы, строятся сооружения 40-метровой высоты и новая четырехполосная дорога в обход Сима», — сообщили URA.RU в управлении.
На месте строения эстакады проходит бурение, бетонирование буронабивных свай и установка опор. На эстакадах через реки Чернолес и Сатлык продолжается устройство проезжей части, сообщили в Южноуральском Росавтодоре. На участке сейчас работает порядка 700 специалистов и 250 единиц техники. Сдача объекта планируется в 2026 году.
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