27 мая 2024

Челябинка продала автомобиль, попавшись на уловку мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Хакер". Челябинск, мошенник, жулик, киберпреступность, обман, информационная безопасность, it-технологиии, преступление, жульничество, хищение, пиратство
Все имеющиеся деньги женщина перевела на счета мошенников Фото:

В Златоусте (Челябинская область) местная жительница продала автомобиль, чтобы «обезопасить» свои счета, об угрозе которым ей сообщили мошенники. Как рассказали URA.RU 28 мая в пресс-службе ГУ МВД по региону, женщина попалась на излюбленную уловку злоумышленников.

«Сначала женщина поверила звонку от якобы сотового оператора и для продления договора на услуги связи продиктовала пришедший код. После этого ей поступил звонок с другого неизвестного номера, уже от „специалиста портала Госуслуг“. Далее к мошеннической схеме подключился „специалист службы мониторинга“ одного из банков», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Каждый раз женщина верила в то, что ей говорили. В результате ее убедили перевести все имеющиеся деньги на «безопасные» счета. Но этого злоумышленникам оказалось мало. Они вынудили женщину набрать кредитов и продать автомобиль, а все вырученные средства перевести на предоставленные ими счета. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«Кем бы ни представлялись звонящие вам незнакомцы, первое, что необходимо сделать — это прекратить разговор. Затем перезвонить в ту организацию, от имени которой поступил звонок для уточнения информации. Безопасных счетов не существует, поэтому не торопитесь оформлять кредитные обязательства и переводить средства», — напомнили гражданам в пресс-службе ведомства.

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В Златоусте (Челябинская область) местная жительница продала автомобиль, чтобы «обезопасить» свои счета, об угрозе которым ей сообщили мошенники. Как рассказали URA.RU 28 мая в пресс-службе ГУ МВД по региону, женщина попалась на излюбленную уловку злоумышленников. «Сначала женщина поверила звонку от якобы сотового оператора и для продления договора на услуги связи продиктовала пришедший код. После этого ей поступил звонок с другого неизвестного номера, уже от „специалиста портала Госуслуг“. Далее к мошеннической схеме подключился „специалист службы мониторинга“ одного из банков», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Каждый раз женщина верила в то, что ей говорили. В результате ее убедили перевести все имеющиеся деньги на «безопасные» счета. Но этого злоумышленникам оказалось мало. Они вынудили женщину набрать кредитов и продать автомобиль, а все вырученные средства перевести на предоставленные ими счета. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). «Кем бы ни представлялись звонящие вам незнакомцы, первое, что необходимо сделать — это прекратить разговор. Затем перезвонить в ту организацию, от имени которой поступил звонок для уточнения информации. Безопасных счетов не существует, поэтому не торопитесь оформлять кредитные обязательства и переводить средства», — напомнили гражданам в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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