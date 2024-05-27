Челябинка продала автомобиль, попавшись на уловку мошенников

28 мая 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Все имеющиеся деньги женщина перевела на счета мошенников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) местная жительница продала автомобиль, чтобы «обезопасить» свои счета, об угрозе которым ей сообщили мошенники. Как рассказали URA.RU 28 мая в пресс-службе ГУ МВД по региону, женщина попалась на излюбленную уловку злоумышленников. «Сначала женщина поверила звонку от якобы сотового оператора и для продления договора на услуги связи продиктовала пришедший код. После этого ей поступил звонок с другого неизвестного номера, уже от „специалиста портала Госуслуг“. Далее к мошеннической схеме подключился „специалист службы мониторинга“ одного из банков», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Каждый раз женщина верила в то, что ей говорили. В результате ее убедили перевести все имеющиеся деньги на «безопасные» счета. Но этого злоумышленникам оказалось мало. Они вынудили женщину набрать кредитов и продать автомобиль, а все вырученные средства перевести на предоставленные ими счета. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). «Кем бы ни представлялись звонящие вам незнакомцы, первое, что необходимо сделать — это прекратить разговор. Затем перезвонить в ту организацию, от имени которой поступил звонок для уточнения информации. Безопасных счетов не существует, поэтому не торопитесь оформлять кредитные обязательства и переводить средства», — напомнили гражданам в пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте (Челябинская область) местная жительница продала автомобиль, чтобы «обезопасить» свои счета, об угрозе которым ей сообщили мошенники. Как рассказали URA.RU 28 мая в пресс-службе ГУ МВД по региону, женщина попалась на излюбленную уловку злоумышленников. «Сначала женщина поверила звонку от якобы сотового оператора и для продления договора на услуги связи продиктовала пришедший код. После этого ей поступил звонок с другого неизвестного номера, уже от „специалиста портала Госуслуг“. Далее к мошеннической схеме подключился „специалист службы мониторинга“ одного из банков», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Каждый раз женщина верила в то, что ей говорили. В результате ее убедили перевести все имеющиеся деньги на «безопасные» счета. Но этого злоумышленникам оказалось мало. Они вынудили женщину набрать кредитов и продать автомобиль, а все вырученные средства перевести на предоставленные ими счета. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). «Кем бы ни представлялись звонящие вам незнакомцы, первое, что необходимо сделать — это прекратить разговор. Затем перезвонить в ту организацию, от имени которой поступил звонок для уточнения информации. Безопасных счетов не существует, поэтому не торопитесь оформлять кредитные обязательства и переводить средства», — напомнили гражданам в пресс-службе ведомства.