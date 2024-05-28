Создатель «Студии „Смак“» отвернулся от Макаревича* после обещаний музыканта выступить на Украине

Mash: продюсер Билык отвернулся от Макаревича* после пранка Лексуса и Вована

28 мая 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Андрей Макаревич обещал сыграть концерт на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Партнер по бизнесу музыканта Андрея Макаревича (признан Минюстом РФ иноагентом), создатель «Студии „Смак“» Николай Билык оставил совместный бизнес с рок-исполнителем. Причиной тому стал разговор артиста с пранкерами Лексусом и Вованом, в ходе которого Макаревич пообещал дать концерт на Украине и заявил, что «считает дни до победы Киева», передает Mash. «Известный телепродюсер Николай Билык вышел из совместного бизнеса с иноагентом Макаревичем и перестал быть учредителем ООО „Самый смак“, которое 25 лет выпускало первое на российском ТВ кулинарное шоу. Все случилось после скандального пранка, в котором музыкант пообещал дать „бешеный концерт“ на Украине», — говорится в telegram-канале. Макаревич вел передачу «Смак» с 1993 года. Позже, в 2006-м его сменил шоумен Иван Ургант. Не так давно, рок-музыканту позвонили Лексус и Вован, представившись украинским лидером Владимиром Зеленским. Во время разговора с блогерами Макаревич заявил, что ждет победы Украины и пообещал дать концерт после окончания конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Партнер по бизнесу музыканта Андрея Макаревича (признан Минюстом РФ иноагентом), создатель «Студии „Смак“» Николай Билык оставил совместный бизнес с рок-исполнителем. Причиной тому стал разговор артиста с пранкерами Лексусом и Вованом, в ходе которого Макаревич пообещал дать концерт на Украине и заявил, что «считает дни до победы Киева», передает Mash. «Известный телепродюсер Николай Билык вышел из совместного бизнеса с иноагентом Макаревичем и перестал быть учредителем ООО „Самый смак“, которое 25 лет выпускало первое на российском ТВ кулинарное шоу. Все случилось после скандального пранка, в котором музыкант пообещал дать „бешеный концерт“ на Украине», — говорится в telegram-канале. Макаревич вел передачу «Смак» с 1993 года. Позже, в 2006-м его сменил шоумен Иван Ургант. Не так давно, рок-музыканту позвонили Лексус и Вован, представившись украинским лидером Владимиром Зеленским. Во время разговора с блогерами Макаревич заявил, что ждет победы Украины и пообещал дать концерт после окончания конфликта.