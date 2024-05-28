Создатель «Студии „Смак“» отвернулся от Макаревича* после обещаний музыканта выступить на Украине

Mash: продюсер Билык отвернулся от Макаревича* после пранка Лексуса и Вована
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Концерт Андрея Макаревича в Ельцин Центре. Екатеринбург, макаревич андрей
Андрей Макаревич обещал сыграть концерт на Украине Фото:

Партнер по бизнесу музыканта Андрея Макаревича (признан Минюстом РФ иноагентом), создатель «Студии „Смак“» Николай Билык оставил совместный бизнес с рок-исполнителем. Причиной тому стал разговор артиста с пранкерами Лексусом и Вованом, в ходе которого Макаревич пообещал дать концерт на Украине и заявил, что «считает дни до победы Киева», передает Mash.

«Известный телепродюсер Николай Билык вышел из совместного бизнеса с иноагентом Макаревичем и перестал быть учредителем ООО „Самый смак“, которое 25 лет выпускало первое на российском ТВ кулинарное шоу. Все случилось после скандального пранка, в котором музыкант пообещал дать „бешеный концерт“ на Украине», — говорится в telegram-канале.

Макаревич вел передачу «Смак» с 1993 года. Позже, в 2006-м его сменил шоумен Иван Ургант.

Не так давно, рок-музыканту позвонили Лексус и Вован, представившись украинским лидером Владимиром Зеленским. Во время разговора с блогерами Макаревич заявил, что ждет победы Украины и пообещал дать концерт после окончания конфликта.

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Партнер по бизнесу музыканта Андрея Макаревича (признан Минюстом РФ иноагентом), создатель «Студии „Смак“» Николай Билык оставил совместный бизнес с рок-исполнителем. Причиной тому стал разговор артиста с пранкерами Лексусом и Вованом, в ходе которого Макаревич пообещал дать концерт на Украине и заявил, что «считает дни до победы Киева», передает Mash. «Известный телепродюсер Николай Билык вышел из совместного бизнеса с иноагентом Макаревичем и перестал быть учредителем ООО „Самый смак“, которое 25 лет выпускало первое на российском ТВ кулинарное шоу. Все случилось после скандального пранка, в котором музыкант пообещал дать „бешеный концерт“ на Украине», — говорится в telegram-канале. Макаревич вел передачу «Смак» с 1993 года. Позже, в 2006-м его сменил шоумен Иван Ургант. Не так давно, рок-музыканту позвонили Лексус и Вован, представившись украинским лидером Владимиром Зеленским. Во время разговора с блогерами Макаревич заявил, что ждет победы Украины и пообещал дать концерт после окончания конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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