Создатель «Студии „Смак“» отвернулся от Макаревича* после обещаний музыканта выступить на Украине

Партнер по бизнесу музыканта Андрея Макаревича (признан Минюстом РФ иноагентом), создатель «Студии „Смак“» Николай Билык оставил совместный бизнес с рок-исполнителем. Причиной тому стал разговор артиста с пранкерами Лексусом и Вованом, в ходе которого Макаревич пообещал дать концерт на Украине и заявил, что «считает дни до победы Киева», передает Mash.
«Известный телепродюсер Николай Билык вышел из совместного бизнеса с иноагентом Макаревичем и перестал быть учредителем ООО „Самый смак“, которое 25 лет выпускало первое на российском ТВ кулинарное шоу. Все случилось после скандального пранка, в котором музыкант пообещал дать „бешеный концерт“ на Украине», — говорится в telegram-канале.
Макаревич вел передачу «Смак» с 1993 года. Позже, в 2006-м его сменил шоумен Иван Ургант.
Не так давно, рок-музыканту позвонили Лексус и Вован, представившись украинским лидером Владимиром Зеленским. Во время разговора с блогерами Макаревич заявил, что ждет победы Украины и пообещал дать концерт после окончания конфликта.
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