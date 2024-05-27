27 мая 2024

В ХМАО малыши посоревнуются в ползании на скорость

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте малыши до года будут соревноваться в ползании на скорость
В Сургуте малыши до года будут соревноваться в ползании на скорость Фото:

В Сургуте малыши до года будут соревноваться в ползании на скорость. Об этом сообщил городской торговый центр «Аура» в своем telegram-канале.

«В Сургуте состоится „Бейби-спринт“ — соревнования по ползанию малышей на скорость до 1 года. Если ваш ребенок еще не ходит, но уже ползает, тогда проект для вас», — говорится в сообщении.

Соревнования устроят в честь Дня защиты детей. Заявку на участие можно подать до 1 июня.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске прошел турнир по поеданию бургеров на скорость. Соревнования состоялись для мужчин в честь 23 февраля.

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В Сургуте малыши до года будут соревноваться в ползании на скорость. Об этом сообщил городской торговый центр «Аура» в своем telegram-канале. «В Сургуте состоится „Бейби-спринт“ — соревнования по ползанию малышей на скорость до 1 года. Если ваш ребенок еще не ходит, но уже ползает, тогда проект для вас», — говорится в сообщении. Соревнования устроят в честь Дня защиты детей. Заявку на участие можно подать до 1 июня. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске прошел турнир по поеданию бургеров на скорость. Соревнования состоялись для мужчин в честь 23 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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