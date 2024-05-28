В Екатеринбурге загорелась квартира с плантацией конопли

Пожарные в многоквартирном доме на улице Володарской 28 мая вошли в окно по выдвижной лестнице и потушили пожар в квартире с плантацией конопли. Прибывшие полицейские надели на мужчину наручники и доставили в участок, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.
«Мужчина 1986 года рождения оказался серьезным агрономом, на балконе росли саженцы помидоров, в спальне огурцы, а в ванной комнате — кусты конопли. Для каких побегов он использовал осушительный аппарат, который и вызвал короткое замыкание, пояснять отказался. Однако на кухонном столе была сухая трава и курительные принадлежности», — сообщил источник URA.RU.
По словам собеседника агентства, в тушении было задействовано три пожарные машины и девять спасателей. Площадь возгорания составила один квадратный метр. Благодаря оперативным действиям огнеборцев распространение огня на большую площадь удалось избежать.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу и в ГУ МЧС России по Свердловской области.
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