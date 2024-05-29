Швеция передаст Украине самолеты, но не те, на которые она рассчитывает

МИД Швеции: Украине передадут самолеты ASC 890
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Швеция отправит Украине самолеты, но не F-16
Швеция отправит Украине самолеты, но не F-16 Фото:

Швеция передаст Украине самолеты дальней радиолокационной разведки ASC 890. Об этом сообщается на сайте шведского МИД. Ранее Украина неоднократно выпрашивала у западных стран истребители F-16, однако Киев до сих официально их не получил.

«Швеция передаст Украине самолеты дальней радиолокационной разведки ASC 890 и 1,3 млрд долларов», — сообщается на сайте министерства. Ранее Швеция обещала поставить Киеву F-16. Ради этого в стране также отказались от поставок истребителей Gripen.

Украина уже почти два года как активно выпрашивает истребители F-16 у США и других стран Запада. Однако основная проблема состоит в том, что у Киева нет пилотов с нужными навыками. Нидерланды и ряд других стран согласны отправить истребители, однако конкретные сроки все еще не обозначены.

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Швеция передаст Украине самолеты дальней радиолокационной разведки ASC 890. Об этом сообщается на сайте шведского МИД. Ранее Украина неоднократно выпрашивала у западных стран истребители F-16, однако Киев до сих официально их не получил. «Швеция передаст Украине самолеты дальней радиолокационной разведки ASC 890 и 1,3 млрд долларов», — сообщается на сайте министерства. Ранее Швеция обещала поставить Киеву F-16. Ради этого в стране также отказались от поставок истребителей Gripen. Украина уже почти два года как активно выпрашивает истребители F-16 у США и других стран Запада. Однако основная проблема состоит в том, что у Киева нет пилотов с нужными навыками. Нидерланды и ряд других стран согласны отправить истребители, однако конкретные сроки все еще не обозначены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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