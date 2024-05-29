Швеция передаст Украине самолеты, но не те, на которые она рассчитывает

Швеция передаст Украине самолеты дальней радиолокационной разведки ASC 890. Об этом сообщается на сайте шведского МИД. Ранее Украина неоднократно выпрашивала у западных стран истребители F-16, однако Киев до сих официально их не получил.
«Швеция передаст Украине самолеты дальней радиолокационной разведки ASC 890 и 1,3 млрд долларов», — сообщается на сайте министерства. Ранее Швеция обещала поставить Киеву F-16. Ради этого в стране также отказались от поставок истребителей Gripen.
Украина уже почти два года как активно выпрашивает истребители F-16 у США и других стран Запада. Однако основная проблема состоит в том, что у Киева нет пилотов с нужными навыками. Нидерланды и ряд других стран согласны отправить истребители, однако конкретные сроки все еще не обозначены.
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