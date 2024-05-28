28 мая 2024

В ХМАО житель ограбил проститутку, чтобы вернуть долги

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Ханты-Мансийска ограбил проститутку на 60 000 рублей, чтобы отдать долги
Житель Ханты-Мансийска ограбил проститутку на 60 000 рублей, чтобы отдать долги Фото:

Житель Ханты-Мансийска ограбил женщину, оказывающую интим услуги, чтобы вернуть долги. За это он получил срок в колонии строгого режима, сообщается в картотеке городского суда.

«[Осужденному] были нужны денежные средства для возврата долга. Поскольку денег на это не имел, решил похитить их у девушки, оказывающей интимные услуги за деньги, полагая, что она не обратится в полицию», — сообщается в базе данных. Девушка под угрозой применения физической силы отдала югорчанину 60 000 рублей.

Суд приговорил его к двум годам и шести месяцем лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

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Житель Ханты-Мансийска ограбил женщину, оказывающую интим услуги, чтобы вернуть долги. За это он получил срок в колонии строгого режима, сообщается в картотеке городского суда. «[Осужденному] были нужны денежные средства для возврата долга. Поскольку денег на это не имел, решил похитить их у девушки, оказывающей интимные услуги за деньги, полагая, что она не обратится в полицию», — сообщается в базе данных. Девушка под угрозой применения физической силы отдала югорчанину 60 000 рублей. Суд приговорил его к двум годам и шести месяцем лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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