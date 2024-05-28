В ХМАО житель ограбил проститутку, чтобы вернуть долги

Житель Ханты-Мансийска ограбил женщину, оказывающую интим услуги, чтобы вернуть долги. За это он получил срок в колонии строгого режима, сообщается в картотеке городского суда.
«[Осужденному] были нужны денежные средства для возврата долга. Поскольку денег на это не имел, решил похитить их у девушки, оказывающей интимные услуги за деньги, полагая, что она не обратится в полицию», — сообщается в базе данных. Девушка под угрозой применения физической силы отдала югорчанину 60 000 рублей.
Суд приговорил его к двум годам и шести месяцем лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.
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