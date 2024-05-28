28 мая 2024

Проверка больницы-долгостроя в ХМАО грозит вылиться в уголовное дело

У Счетной палаты ХМАО возникли вопросы к строительству нижневартовской больницы
© Служба новостей «URA.RU»
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Счетная палата ХМАО и прокуратуру провели проверку хода строительства Нижневартовской больницы
Счетная палата ХМАО и прокуратуру провели проверку хода строительства Нижневартовской больницы Фото:

Проверка легендарного долгостроя ХМАО грозит вылиться в уголовное дело. На заседании думского комитета по бюджету выяснилось, что прокуратура и Счетная палата выявили махинации на стройке Нижневартовской окружной больницы. Вопросы у депутатов возникли после публикации отчета Счетной палаты.

«В части финансирования больницы на 1100 коек Нижневартовска в отчете Счетной палаты указаны выявленные нарушения нормативно-правовых актов РФ, выразившиеся в приемке и оплате бетонных работ на зданиях блоков „А“, „Б“, „Д“, „Е“ и несоответствия с проектной документацией. То есть, был применен бетон более низкого класса, на одну-две ступени ниже проекта. Как это скажется на условиях эксплуатации?» — поинтересовался Сысун.

Председатель Счетной палаты Владислав Маркунас отметил, что проверка проводилась совместно с прокуратурой. Вопрос о возбуждении дела рассматривается.

Вице-губернатор ХМАО Ислаев успокоил парламентариев — безопасности здания ничего не угрожает, потому что все дальнейшие работы проводились уже с учетом изменений в проектной документации, которые предусматривали необходимые усиления. «Проверка проводилась по фактам, не касающимся безопасности здания», — добавил Ислаев.

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Проверка легендарного долгостроя ХМАО грозит вылиться в уголовное дело. На заседании думского комитета по бюджету выяснилось, что прокуратура и Счетная палата выявили махинации на стройке Нижневартовской окружной больницы. Вопросы у депутатов возникли после публикации отчета Счетной палаты. «В части финансирования больницы на 1100 коек Нижневартовска в отчете Счетной палаты указаны выявленные нарушения нормативно-правовых актов РФ, выразившиеся в приемке и оплате бетонных работ на зданиях блоков „А“, „Б“, „Д“, „Е“ и несоответствия с проектной документацией. То есть, был применен бетон более низкого класса, на одну-две ступени ниже проекта. Как это скажется на условиях эксплуатации?» — поинтересовался Сысун. Председатель Счетной палаты Владислав Маркунас отметил, что проверка проводилась совместно с прокуратурой. Вопрос о возбуждении дела рассматривается. Вице-губернатор ХМАО Ислаев успокоил парламентариев — безопасности здания ничего не угрожает, потому что все дальнейшие работы проводились уже с учетом изменений в проектной документации, которые предусматривали необходимые усиления. «Проверка проводилась по фактам, не касающимся безопасности здания», — добавил Ислаев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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