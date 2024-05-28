Проверка больницы-долгостроя в ХМАО грозит вылиться в уголовное дело

Проверка легендарного долгостроя ХМАО грозит вылиться в уголовное дело. На заседании думского комитета по бюджету выяснилось, что прокуратура и Счетная палата выявили махинации на стройке Нижневартовской окружной больницы. Вопросы у депутатов возникли после публикации отчета Счетной палаты.
«В части финансирования больницы на 1100 коек Нижневартовска в отчете Счетной палаты указаны выявленные нарушения нормативно-правовых актов РФ, выразившиеся в приемке и оплате бетонных работ на зданиях блоков „А“, „Б“, „Д“, „Е“ и несоответствия с проектной документацией. То есть, был применен бетон более низкого класса, на одну-две ступени ниже проекта. Как это скажется на условиях эксплуатации?» — поинтересовался Сысун.
Председатель Счетной палаты Владислав Маркунас отметил, что проверка проводилась совместно с прокуратурой. Вопрос о возбуждении дела рассматривается.
Вице-губернатор ХМАО Ислаев успокоил парламентариев — безопасности здания ничего не угрожает, потому что все дальнейшие работы проводились уже с учетом изменений в проектной документации, которые предусматривали необходимые усиления. «Проверка проводилась по фактам, не касающимся безопасности здания», — добавил Ислаев.
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