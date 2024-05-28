Жительница ХМАО пишет жалобу Бастрыкину из-за того, что ее не признали аборигеном

Жительница Ханты-Мансийска Мария готовит жалобу в адрес главы СК РФ Александра Бастрыкина на власти ХМАО, которые отказали ей во внесении в реестр коренных малочисленных народов Севера. Об этом она рассказала журналисту URA.RU.
«Я обращаюсь с жалобой к Бастрыкину чтобы меня, как коренную манси, внесли в реестр малочисленных народов Севера. Либо изменить требования к этому реестру. Мне говорят, чтобы попасть в реестр, нужно вести традиционный образ жизни. Я готова уехать и жить на угодья. Но если я живу в городе, я не являюсь манси? Чем мне доказать свою принадлежность к национальности, кроме записи в свидетельстве о рождении?», — рассказала Мария.
Югорчанка выяснила, что для внесения в окружной реестр ей необходимо подать документы в МФЦ. Она подала заявление, его приняли, и Мария даже успела получить субсидию на покупку жилья и обуви для детей. Но спустя год, когда она снова хотела получить такую матпомощь, ей ответили, что в реестре она не состоит.
После этого она обратилась за помощью к сенатору Совета Федерации Александру Новьюхову, но в ответ получила письмо от Департамента социального развития Югры (со ссылкой на Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО) о том, что ей отказано о внесении в реестр КМНС.
Документы есть в распоряжении редакции.URA.RU направило запрос в Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО. Ответ ожидается.
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