В Нижневартовске Обь грозит затопить дорогу к дачам: главное о паводке в ХМАО 29 мая

Власти Мегиона, Нижневартовска и района города готовятся к повышению уровня Оби
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В ХМАО готовятся к дальнейшему подъему уровня воды
В ХМАО готовятся к дальнейшему подъему уровня воды Фото:
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Паводок 2024 в ХМАО

Уровень воды в реках Ханты-Мансийского автономного округа еще не достиг опасных отметок, однако власти муниципалитетов продолжают подготовку к последствиям паводка. Актуальная информация о паводке в Югре в материале URA.RU.

По информации Гидрометцентра ХМАО 29 мая уровень воды в реке Обь составляет 906 сантиметров, что выше, чем в предыдущий день на 2 сантиметра. В Нижневартовске продолжаются работы по защите от затопления автомобильной дороги, ведущей в сторону РЭБ Флота. В то же время в старой части города вода подбирается к трассе, соединяющей Нижневартовск с дачными товариществами «Рыбник», «Луговое», «Сияние Севера», «Долгий» и «Ремонтник-87». 

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова оценила текущую ситуацию с половодьем в регионе. На оперативном совещании по подготовке к паводковому периоду и пожароопасному сезону она заявила, что обстановка находится под контролем. «Наш приоритет — обеспечение безопасности югорчан, их имущества, а также безопасность объектов экономики», — цитирует слова Комаровой telegram-канал «Югра Z Официально».

На текущий момент почти все реки округа освобождены от льда, а повышение уровня воды в Оби и Иртыше находится в пределах нормы. По поручению губернатора проведена оценка состояния дорог и мостов, а также подготовлены материалы для оперативного реагирования на возможные подтопления. Комарова также распорядилась об оповещении жителей 46 населенных пунктов, которые могут оказаться в зоне риска, о необходимых мерах безопасности.

Затопленные частные дома в старой части Нижневартовска
Затопленные частные дома в старой части Нижневартовска
Фото:

Кроме того, в рамках подготовки к паводку в Мегионе обновляют земляной вал, а в Нижневартовском районе строят дублирующую дорогу к деревне Соснино. Жители потенциально опасных зон проинформированы о мерах предосторожности, им раздают памятки с действиями в случае чрезвычайных ситуаций и контактами экстренных служб. В муниципалитетах подготовлены пункты временного размещения для возможной эвакуации.

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Уровень воды в реках Ханты-Мансийского автономного округа еще не достиг опасных отметок, однако власти муниципалитетов продолжают подготовку к последствиям паводка. Актуальная информация о паводке в Югре в материале URA.RU. По информации Гидрометцентра ХМАО 29 мая уровень воды в реке Обь составляет 906 сантиметров, что выше, чем в предыдущий день на 2 сантиметра. В Нижневартовске продолжаются работы по защите от затопления автомобильной дороги, ведущей в сторону РЭБ Флота. В то же время в старой части города вода подбирается к трассе, соединяющей Нижневартовск с дачными товариществами «Рыбник», «Луговое», «Сияние Севера», «Долгий» и «Ремонтник-87».  Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова оценила текущую ситуацию с половодьем в регионе. На оперативном совещании по подготовке к паводковому периоду и пожароопасному сезону она заявила, что обстановка находится под контролем. «Наш приоритет — обеспечение безопасности югорчан, их имущества, а также безопасность объектов экономики», — цитирует слова Комаровой telegram-канал «Югра Z Официально». На текущий момент почти все реки округа освобождены от льда, а повышение уровня воды в Оби и Иртыше находится в пределах нормы. По поручению губернатора проведена оценка состояния дорог и мостов, а также подготовлены материалы для оперативного реагирования на возможные подтопления. Комарова также распорядилась об оповещении жителей 46 населенных пунктов, которые могут оказаться в зоне риска, о необходимых мерах безопасности. Кроме того, в рамках подготовки к паводку в Мегионе обновляют земляной вал, а в Нижневартовском районе строят дублирующую дорогу к деревне Соснино. Жители потенциально опасных зон проинформированы о мерах предосторожности, им раздают памятки с действиями в случае чрезвычайных ситуаций и контактами экстренных служб. В муниципалитетах подготовлены пункты временного размещения для возможной эвакуации.
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