Бузовой показали научные изыскания о челябинском метеорите

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Торжественная церемония вручения IV национальной телевизионной премии «Дай Пять!». 23 мая 2024. Москва, бузова ольга
Певица приняла участие в съемках телепроекта «Ольга Вузова» Фото:

Во время визита в Челябинский государственный университет (ЧелГУ) Ольге Бузовой рассказали о научных изысканиях о метеорите «Челябинск». Об этом сообщил ректор университета Сергей Таскаев.

«Ольга Бузова — открытая и позитивная девчонка. Показал Бузовой макет будущего кампуса и рассказал ей, как ученные изучали метеорит „Челябинск“», — написал Таскаев на своей странице в соцсети в «ВКонтакте».

Ректор ЧелГУ отметил, что выпуск программы про ЧелГУ намечен на осень и ему интересно, каким Ольга увидела университет. Он добавил, что шеф-повар Тимур Жанайдаров покорил Бузову своими кулинарными шедеврами и личным обаянием.

В Челябинск артистка прилетела на съемки второго сезона своего шоу «Ольга Вузова». Телеведущая также прогулялась по территории университета и призналась в любви к сирени.

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Во время визита в Челябинский государственный университет (ЧелГУ) Ольге Бузовой рассказали о научных изысканиях о метеорите «Челябинск». Об этом сообщил ректор университета Сергей Таскаев. «Ольга Бузова — открытая и позитивная девчонка. Показал Бузовой макет будущего кампуса и рассказал ей, как ученные изучали метеорит „Челябинск“», — написал Таскаев на своей странице в соцсети в «ВКонтакте». Ректор ЧелГУ отметил, что выпуск программы про ЧелГУ намечен на осень и ему интересно, каким Ольга увидела университет. Он добавил, что шеф-повар Тимур Жанайдаров покорил Бузову своими кулинарными шедеврами и личным обаянием. В Челябинск артистка прилетела на съемки второго сезона своего шоу «Ольга Вузова». Телеведущая также прогулялась по территории университета и призналась в любви к сирени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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