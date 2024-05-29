Бузовой показали научные изыскания о челябинском метеорите

29 мая 2024 в 22:35 Размер текста - 17 +

Певица приняла участие в съемках телепроекта «Ольга Вузова» Фото: Наумов Роман © URA.RU Во время визита в Челябинский государственный университет (ЧелГУ) Ольге Бузовой рассказали о научных изысканиях о метеорите «Челябинск». Об этом сообщил ректор университета Сергей Таскаев. «Ольга Бузова — открытая и позитивная девчонка. Показал Бузовой макет будущего кампуса и рассказал ей, как ученные изучали метеорит „Челябинск“», — написал Таскаев на своей странице в соцсети в «ВКонтакте». Ректор ЧелГУ отметил, что выпуск программы про ЧелГУ намечен на осень и ему интересно, каким Ольга увидела университет. Он добавил, что шеф-повар Тимур Жанайдаров покорил Бузову своими кулинарными шедеврами и личным обаянием. В Челябинск артистка прилетела на съемки второго сезона своего шоу «Ольга Вузова». Телеведущая также прогулялась по территории университета и призналась в любви к сирени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время визита в Челябинский государственный университет (ЧелГУ) Ольге Бузовой рассказали о научных изысканиях о метеорите «Челябинск». Об этом сообщил ректор университета Сергей Таскаев. «Ольга Бузова — открытая и позитивная девчонка. Показал Бузовой макет будущего кампуса и рассказал ей, как ученные изучали метеорит „Челябинск“», — написал Таскаев на своей странице в соцсети в «ВКонтакте». Ректор ЧелГУ отметил, что выпуск программы про ЧелГУ намечен на осень и ему интересно, каким Ольга увидела университет. Он добавил, что шеф-повар Тимур Жанайдаров покорил Бузову своими кулинарными шедеврами и личным обаянием. В Челябинск артистка прилетела на съемки второго сезона своего шоу «Ольга Вузова». Телеведущая также прогулялась по территории университета и призналась в любви к сирени.