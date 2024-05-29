Бузовой показали научные изыскания о челябинском метеорите

Во время визита в Челябинский государственный университет (ЧелГУ) Ольге Бузовой рассказали о научных изысканиях о метеорите «Челябинск». Об этом сообщил ректор университета Сергей Таскаев.
«Ольга Бузова — открытая и позитивная девчонка. Показал Бузовой макет будущего кампуса и рассказал ей, как ученные изучали метеорит „Челябинск“», — написал Таскаев на своей странице в соцсети в «ВКонтакте».
Ректор ЧелГУ отметил, что выпуск программы про ЧелГУ намечен на осень и ему интересно, каким Ольга увидела университет. Он добавил, что шеф-повар Тимур Жанайдаров покорил Бузову своими кулинарными шедеврами и личным обаянием.
В Челябинск артистка прилетела на съемки второго сезона своего шоу «Ольга Вузова». Телеведущая также прогулялась по территории университета и призналась в любви к сирени.
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