Бузова приехала в Челябинск на съемки нового шоу. Видео

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В Челябинске Бузова снимает шоу "Ольга Вузова"
В Челябинске Бузова снимает шоу "Ольга Вузова" Фото:

Телеведущая и певица Ольга Бузова 29 мая посетила ботанический сад Челябинского государственного университета (ЧелГУ). В Челябинск Бузова прилетела на съемки второго сезона своего шоу «Ольга Вузова», сообщили 29 мая в telegram-канале ЧелГУ.

«Ольга Бузова в ЧелГУ! Идут съёмки второго сезона проекта „Ольга Вузова“», — говорится в сообщении.

Телеведущая прогулялась по территории университета и призналась в любви к сирени, множество видов которой растет в ботаническом саду. Ранее Бузова поделилась своим впечатлением от живущих там сусликов.

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Телеведущая и певица Ольга Бузова 29 мая посетила ботанический сад Челябинского государственного университета (ЧелГУ). В Челябинск Бузова прилетела на съемки второго сезона своего шоу «Ольга Вузова», сообщили 29 мая в telegram-канале ЧелГУ. «Ольга Бузова в ЧелГУ! Идут съёмки второго сезона проекта „Ольга Вузова“», — говорится в сообщении. Телеведущая прогулялась по территории университета и призналась в любви к сирени, множество видов которой растет в ботаническом саду. Ранее Бузова поделилась своим впечатлением от живущих там сусликов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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