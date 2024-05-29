В Челябинске Бузова снимает шоу "Ольга Вузова"
Телеведущая и певица Ольга Бузова 29 мая посетила ботанический сад Челябинского государственного университета (ЧелГУ). В Челябинск Бузова прилетела на съемки второго сезона своего шоу «Ольга Вузова», сообщили 29 мая в telegram-канале ЧелГУ.
«Ольга Бузова в ЧелГУ! Идут съёмки второго сезона проекта „Ольга Вузова“», — говорится в сообщении.
Телеведущая прогулялась по территории университета и призналась в любви к сирени, множество видов которой растет в ботаническом саду. Ранее Бузова поделилась своим впечатлением от живущих там сусликов.
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