Скончалась театровед МХАТ Инна Соловьева

Известный театральный критик и историк Инна Соловьева скончалась на 97-м году жизни, об этом сообщили в telegram-канале Московского Художественного театра. Прощание с Инной Натановной пройдет в стенах Художественного театра, точные дата и время будут объявлены позднее.
«Инна Натановна Соловьева, выдающийся критик и историк театра, долгие годы связывавшая свою жизнь с МХАТом, ушла из жизни», — сообщает telegram-канал театра. Соловьевой было 96 лет.
Инна Соловьева родилась в 1927 году, окончила ГИТИС и стала автором значимых монографий о великих деятелях театра. Она преподавала в Школе-студии МХАТ, вела мастерскую театральной критики и была удостоена высоких государственных наград.
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