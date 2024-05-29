29 мая 2024

Скончалась театровед МХАТ Инна Соловьева

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Соловьевой было 96 лет
Соловьевой было 96 лет Фото:

Известный театральный критик и историк Инна Соловьева скончалась на 97-м году жизни, об этом сообщили в telegram-канале Московского Художественного театра. Прощание с Инной Натановной пройдет в стенах Художественного театра, точные дата и время будут объявлены позднее.

«Инна Натановна Соловьева, выдающийся критик и историк театра, долгие годы связывавшая свою жизнь с МХАТом, ушла из жизни», — сообщает telegram-канал театра. Соловьевой было 96 лет.

Инна Соловьева родилась в 1927 году, окончила ГИТИС и стала автором значимых монографий о великих деятелях театра. Она преподавала в Школе-студии МХАТ, вела мастерскую театральной критики и была удостоена высоких государственных наград.

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Известный театральный критик и историк Инна Соловьева скончалась на 97-м году жизни, об этом сообщили в telegram-канале Московского Художественного театра. Прощание с Инной Натановной пройдет в стенах Художественного театра, точные дата и время будут объявлены позднее. «Инна Натановна Соловьева, выдающийся критик и историк театра, долгие годы связывавшая свою жизнь с МХАТом, ушла из жизни», — сообщает telegram-канал театра. Соловьевой было 96 лет. Инна Соловьева родилась в 1927 году, окончила ГИТИС и стала автором значимых монографий о великих деятелях театра. Она преподавала в Школе-студии МХАТ, вела мастерскую театральной критики и была удостоена высоких государственных наград.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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