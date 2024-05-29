Борцу с коррупцией Дьякову нашли замену на время ареста

30 мая 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

Андрей Дьяков находится в СИЗО Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге проходят масштабные обыски у статусных силовиков На время ареста по подозрению в коррупции начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД Андрея Дьякова его пост занял Михаил Рябинин. Об этом URA.RU рассказал информированный источник. «Михаил Рябинин сейчас временно исполняет обязанности. Его всегда ставят „врио“, когда начальник уходит или в любом другом случае», — сказал собеседник. Дьякова задержали 21 мая. Его обвинили в получении взятки (на сумму около 200 млн рублей) и злоупотреблении должностными полномочиями. Суд отправил его в СИЗО. Предположительно, часть денег вместе с бутылкой шампанского Дьякову передал директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, которого полицейский назвал своим товарищем. Шахмаева также называют сообщником экс-невестки бывшего главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасии. Якобы они вместе со строителем Василием Петровым (ООО «Шудья») обманули государство на сумму от 500 миллионов рублей до миллиарда. Сам Дьяков связь с Чернецкой отрицает, заявив, что видел ее один раз в жизни. Подробнее об уголовном деле силовика — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На время ареста по подозрению в коррупции начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД Андрея Дьякова его пост занял Михаил Рябинин. Об этом URA.RU рассказал информированный источник. «Михаил Рябинин сейчас временно исполняет обязанности. Его всегда ставят „врио“, когда начальник уходит или в любом другом случае», — сказал собеседник. Дьякова задержали 21 мая. Его обвинили в получении взятки (на сумму около 200 млн рублей) и злоупотреблении должностными полномочиями. Суд отправил его в СИЗО. Предположительно, часть денег вместе с бутылкой шампанского Дьякову передал директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, которого полицейский назвал своим товарищем. Шахмаева также называют сообщником экс-невестки бывшего главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасии. Якобы они вместе со строителем Василием Петровым (ООО «Шудья») обманули государство на сумму от 500 миллионов рублей до миллиарда. Сам Дьяков связь с Чернецкой отрицает, заявив, что видел ее один раз в жизни. Подробнее об уголовном деле силовика — в сюжете URA.RU.