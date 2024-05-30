Освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение мужчины Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске пьяный 20-летний водитель без прав решил скрыться от экипажа ДПС, но въехал в ограждение. Молодого человека задержали, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по городу.

«Водитель проигнорировал требования ДПС остановиться и попытался скрыться. В ходе преследования патрульными автомобиля, водитель не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции.

При задержании патрульные выяснили, что у челябинца нет прав и он имеет признаки опьянения. Освидетельствование подтвердило, что водитель употреблял алкоголь. В его отношении составили протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортом в состоянии опьянения и не имея прав), а также по статьям 12.37, 12.33 КоАП РФ за отсутствие страховки и повреждение ограждения. Суд назначил молодому человеку арест на десять суток.