Челябинские полицейские устроили погоню за пьяным водителем. Видео

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Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, алкотестер, гибдд
Освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение мужчины Фото:

В Челябинске пьяный 20-летний водитель без прав решил скрыться от экипажа ДПС, но въехал в ограждение. Молодого человека задержали, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по городу.

«Водитель проигнорировал требования ДПС остановиться и попытался скрыться. В ходе преследования патрульными автомобиля, водитель не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции.

При задержании патрульные выяснили, что у челябинца нет прав и он имеет признаки опьянения. Освидетельствование подтвердило, что водитель употреблял алкоголь. В его отношении составили протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортом в состоянии опьянения и не имея прав), а также по статьям 12.37, 12.33 КоАП РФ за отсутствие страховки и повреждение ограждения. Суд назначил молодому человеку арест на десять суток.

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В Челябинске пьяный 20-летний водитель без прав решил скрыться от экипажа ДПС, но въехал в ограждение. Молодого человека задержали, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по городу. «Водитель проигнорировал требования ДПС остановиться и попытался скрыться. В ходе преследования патрульными автомобиля, водитель не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции. При задержании патрульные выяснили, что у челябинца нет прав и он имеет признаки опьянения. Освидетельствование подтвердило, что водитель употреблял алкоголь. В его отношении составили протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортом в состоянии опьянения и не имея прав), а также по статьям 12.37, 12.33 КоАП РФ за отсутствие страховки и повреждение ограждения. Суд назначил молодому человеку арест на десять суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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