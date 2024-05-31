В Екатеринбурге полицейские, бойцы ОМОН, общественники и Россельхознадзор нагрянули в импровизированные склады с морозильниками в гаражах в микрорайоне Сортировка. Им удалось обнаружить больше тонны мяса без необходимых документов, которое разделывали, фасовали и продавали на этом же месте, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.
«Больше тонны мяса без сопроводительных документов было обнаружено в ходе профилактического мероприятия, проведенного сотрудниками отдела полиции № 10, бойцами ОМОН Росгвардии, специалистами комитета общественного контроля и Россельхознадзора… Сняв в аренду большую часть гаражей, торговцы машинами привозили коровьи, бараньи и другие туши», — говорится в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство.
Эксперт Общественной палаты по противодействию обороту фальсифицированных продуктов питания Сергей Сиов рассказал ведомству, что продукция реализовывалась без документов, без оттисков ветеринарных клейм, подтверждающих проведение ветеринарно-санитарной экспертизы. Помимо этого, останки животных после разделки вывозили в неизвестном направлении.
На данный момент продукция помещена на ответственное хранение, будет проведена экспертиза. После проверки сотрудниками полиции будет принято обоснованное решение.
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