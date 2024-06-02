Коммунальщики Сургута перенесли сроки отключения горячей воды в жилых домах

В центральном районе Сургута 4 июня не отключат горячее водоснабжение. Об этом горожанам сообщили в telegram-канале «Городских тепловых сетей».
«СГМУП „ГТС“ сообщает, что в связи с низкой температурой наружного воздуха и отсутствием постановления Администрации города об окончании отопительного периода 2023-2024 гг., сроки отключения ГВС в зоне теплоснабжения котельных №1, 2 и 24, части объектов зоны теплоснабжения СГРЭС-1, переносятся», — пояснили в коммунальном предприятии. Новые сроки будут обозначены после выхода постановления мэрии.
Поэтому отключения горячей воды в Центральном жилом районе Сургута, запланированного на 4 июня, не произойдет. О новой дате прекращения подачи горячего водоснабжения жителям сообщат дополнительно.
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