02 июня 2024
01 июня 2024

Коммунальщики Сургута перенесли сроки отключения горячей воды в жилых домах

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте 4 июня не отключат горячую воду в жилых домах
В Сургуте 4 июня не отключат горячую воду в жилых домах Фото:

В центральном районе Сургута 4 июня не отключат горячее водоснабжение. Об этом горожанам сообщили в telegram-канале «Городских тепловых сетей».

«СГМУП „ГТС“ сообщает, что в связи с низкой температурой наружного воздуха и отсутствием постановления Администрации города об окончании отопительного периода 2023-2024 гг., сроки отключения ГВС в зоне теплоснабжения котельных №1, 2 и 24, части объектов зоны теплоснабжения СГРЭС-1, переносятся», — пояснили в коммунальном предприятии. Новые сроки будут обозначены после выхода постановления мэрии.

Поэтому отключения горячей воды в Центральном жилом районе Сургута, запланированного на 4 июня, не произойдет. О новой дате прекращения подачи горячего водоснабжения жителям сообщат дополнительно.

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В центральном районе Сургута 4 июня не отключат горячее водоснабжение. Об этом горожанам сообщили в telegram-канале «Городских тепловых сетей». «СГМУП „ГТС“ сообщает, что в связи с низкой температурой наружного воздуха и отсутствием постановления Администрации города об окончании отопительного периода 2023-2024 гг., сроки отключения ГВС в зоне теплоснабжения котельных №1, 2 и 24, части объектов зоны теплоснабжения СГРЭС-1, переносятся», — пояснили в коммунальном предприятии. Новые сроки будут обозначены после выхода постановления мэрии. Поэтому отключения горячей воды в Центральном жилом районе Сургута, запланированного на 4 июня, не произойдет. О новой дате прекращения подачи горячего водоснабжения жителям сообщат дополнительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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