Сотрудница отсудила у «Сургутнефтегаза» компенсацию за незаконное увольнение

Сотрудница «Сургутнефтегаза», которая работала оператором копировальных машин, отсудила у компании компенсацию за увольнение и зарплату за время вынужденного прогула. Суд потребовал восстановить женщину в должности.
«Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению сотрудницы к публичному акционерному обществу „Сургутнефтегаз“, суд постановил требования истца удовлетворить частично. Признать незаконным приказ начальника подразделения ПАО „Сургутнефтегаз“ об увольнении, восстановить сотрудницу в должности оператора копировальных и множительных машин 2 разряда участка по обслуживанию производства, взыскать с предприятия средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда», — указано в решении на сайте Сургутского городского суда.
Сотрудница работала в «Сургутнефтегазе» уборщицей, потом ее перевели в НГДУ «Федоровскнефть» (подразделение предприятия) оператором копировальных и множительных машин. Решив сократить должность, руководство уведомило работницу об увольнении, но не сообщило о вакантных местах на предприятии, куда могла перевестись женщина. Исходя из этого, судья сделал вывод, что ответчик «не предпринял исчерпывающих действий по предложению истцу имевшихся вакансий», то есть порядок увольнения работника был нарушен. По решению суда «Сургутнефтегаз» должен выплатить работнику почти миллион рублей: 943 612 рублей 60 копеек зарплаты и 50 тысяч рублей компенсации.
Агентство направило в «Сургутнефтегаз» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что независимый профсоюз добивается повышения зарплаты сотрудников «Сургутнефтегаза»» в суде. Сургутский городской суд отклонил иск профсоюзной организации к нефтяной компании.
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