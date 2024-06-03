03 июня 2024

Главный свердловский борец с коррупцией, обвиненный во взятке, обжалует арест

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Мера пресечения Андрею Дьякову. Екатеринбург , дьяков андрей
Андрей Дьяков находится в СИЗО с 23 мая Фото:
новость из сюжета
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Адвокат начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова, отправленного под стражу по обвинению во взятке, обжалует арест. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде.

«Апелляционная жалоба поступила. Дата заседания пока не назначена», — пояснили в облсуде.

О задержании Дьякова стало известно 21 мая. Топ-силовика обвинили в получении взятки (200 миллионов рублей) и злоупотреблении полномочиями. Предположительно, часть денег вместе с бутылкой шампанского Дьякову передал директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, который тоже арестован. Свою вину Дьяков не признает и считает, что бизнесмен его оговорил. Подробнее об уголовном деле полковника — в сюжете URA.RU.

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Адвокат начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова, отправленного под стражу по обвинению во взятке, обжалует арест. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. «Апелляционная жалоба поступила. Дата заседания пока не назначена», — пояснили в облсуде. О задержании Дьякова стало известно 21 мая. Топ-силовика обвинили в получении взятки (200 миллионов рублей) и злоупотреблении полномочиями. Предположительно, часть денег вместе с бутылкой шампанского Дьякову передал директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, который тоже арестован. Свою вину Дьяков не признает и считает, что бизнесмен его оговорил. Подробнее об уголовном деле полковника — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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