Главный свердловский борец с коррупцией, обвиненный во взятке, обжалует арест

Адвокат начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова, отправленного под стражу по обвинению во взятке, обжалует арест. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде.
«Апелляционная жалоба поступила. Дата заседания пока не назначена», — пояснили в облсуде.
О задержании Дьякова стало известно 21 мая. Топ-силовика обвинили в получении взятки (200 миллионов рублей) и злоупотреблении полномочиями. Предположительно, часть денег вместе с бутылкой шампанского Дьякову передал директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, который тоже арестован. Свою вину Дьяков не признает и считает, что бизнесмен его оговорил. Подробнее об уголовном деле полковника — в сюжете URA.RU.
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