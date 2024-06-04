На Челябинскую область надвигается шторм с ливнем и градом

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На Челябинскую область надвигаются ливни и град
На Челябинскую область надвигаются ливни и град Фото:

В Челябинской области 4 и 5 июня ожидается шторм с сильным ливнем и крупным градом. Об этом сообщили в гидрометцентре региона.

«Штормовое предупреждение! В ближайший час и до конца суток 4 июня, днем и вечером 5 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 20-25 м/с», — сообщают синоптики.

Штормовое предупреждение действует в регионе уже несколько дней. Оно сопровождается дождем, шквалистым ветром и градом.

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В Челябинской области 4 и 5 июня ожидается шторм с сильным ливнем и крупным градом. Об этом сообщили в гидрометцентре региона. «Штормовое предупреждение! В ближайший час и до конца суток 4 июня, днем и вечером 5 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 20-25 м/с», — сообщают синоптики. Штормовое предупреждение действует в регионе уже несколько дней. Оно сопровождается дождем, шквалистым ветром и градом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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