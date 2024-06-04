На Челябинскую область надвигается шторм с ливнем и градом

На Челябинскую область надвигаются ливни и град
В Челябинской области 4 и 5 июня ожидается шторм с сильным ливнем и крупным градом. Об этом сообщили в гидрометцентре региона.
«Штормовое предупреждение! В ближайший час и до конца суток 4 июня, днем и вечером 5 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 20-25 м/с», — сообщают синоптики.
Штормовое предупреждение действует в регионе уже несколько дней. Оно сопровождается дождем, шквалистым ветром и градом.
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