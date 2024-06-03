На Челябинскую область обрушатся ливни, град и ураган

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Пляжный сезон. Челябинск, жара, лето, пляж, отдых
Град и ураганный ветер надвигаются на Челябинскую область Фото:

В Челябинской области 3 июня ожидаются ливни с градом и усиление ветра до 25 метров в секунду. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Штормовое предупреждение! В ближайший час и до конца суток 3 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный. Кроме того, вероятно шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду», — сообщили метеорологи в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что Гидрометеоцентр Челябинской области рассказал о жаркой погоде, которая ожидается в регионе в предстоящую неделю с 3 по 9 июня. Метеорологи пообещали жаркую и влажную погоду, которая будет сопровождаться кратковременными дождями с грозами, в ночные и утренние часы вероятны туманы.

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В Челябинской области 3 июня ожидаются ливни с градом и усиление ветра до 25 метров в секунду. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Штормовое предупреждение! В ближайший час и до конца суток 3 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный. Кроме того, вероятно шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду», — сообщили метеорологи в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что Гидрометеоцентр Челябинской области рассказал о жаркой погоде, которая ожидается в регионе в предстоящую неделю с 3 по 9 июня. Метеорологи пообещали жаркую и влажную погоду, которая будет сопровождаться кратковременными дождями с грозами, в ночные и утренние часы вероятны туманы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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