Сбербанк планирует открыть первые отделения в новых регионах РФ

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Сбербанк откроет первые 16 отделений в новых регионах к концу июля, заявил Герман Греф
Сбербанк откроет первые 16 отделений в новых регионах к концу июля, заявил Герман Греф Фото:

Сбербанк до конца июля планирует открыть в присоединенных к России регионах отделения банка. Об этом рассказал председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Мы уже в ближайшее время откроем 16 отделений на новых территориях, начнем полноценные операции", - рассказал Герман Греф в ходе заседания Круглого стола. Оно транслируется на сайте Совфеда РФ. 

До этого глава ВТБ Андрей Костин анонсировал появления отделений банка в новых регионах. Он говорил, что в июле планируется появление банков в Луганске, Донецке и Мариуполе, передает RT. В начале года российский президент Владимир Путин призывал банки не боятся и открывать филиалы в недавно присоединенных регионах.

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Сбербанк до конца июля планирует открыть в присоединенных к России регионах отделения банка. Об этом рассказал председатель правления Сбербанка Герман Греф. "Мы уже в ближайшее время откроем 16 отделений на новых территориях, начнем полноценные операции", - рассказал Герман Греф в ходе заседания Круглого стола. Оно транслируется на сайте Совфеда РФ.  До этого глава ВТБ Андрей Костин анонсировал появления отделений банка в новых регионах. Он говорил, что в июле планируется появление банков в Луганске, Донецке и Мариуполе, передает RT. В начале года российский президент Владимир Путин призывал банки не боятся и открывать филиалы в недавно присоединенных регионах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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