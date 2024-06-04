Сбербанк планирует открыть первые отделения в новых регионах РФ

Сбербанк до конца июля планирует открыть в присоединенных к России регионах отделения банка. Об этом рассказал председатель правления Сбербанка Герман Греф.
"Мы уже в ближайшее время откроем 16 отделений на новых территориях, начнем полноценные операции", - рассказал Герман Греф в ходе заседания Круглого стола. Оно транслируется на сайте Совфеда РФ.
До этого глава ВТБ Андрей Костин анонсировал появления отделений банка в новых регионах. Он говорил, что в июле планируется появление банков в Луганске, Донецке и Мариуполе, передает RT. В начале года российский президент Владимир Путин призывал банки не боятся и открывать филиалы в недавно присоединенных регионах.
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