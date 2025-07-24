В пермском аэропорту задерживают рейсы до Сочи и Петербурга из-за атаки БПЛА

К утру 25 июля выяснилось, что два рейса в Сочи и Санкт-Петербург из Перми отправятся с опозданием. Об этом свидетельствует табло аэропорта Большое Савино.
«Задерживается рейс Пермь — Санкт-Петербург авиакомпании „Победа“. Время вылета скорректировано с 05:40 до 07:10. Также отложен с 06:40 до 08:30 перелет до Сочи перевозчика „Россия“», — указано на сайте пермского аэропорта. Кроме того, задерживается прибытие трех бортов в Пермь из двух этих городов.
По данным Минобороны РФ, за ночь российские системы ПВО уничтожили 39 украинских беспилотников самолетного типа. Были атакованы территории Краснодарского края, а также акватории Черного и Азовского морей. Позже были сбиты еще три украинских дрона.
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