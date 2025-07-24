Отбор стекла, пластика, бумаги и металлов: к раздельному сбору мусора привлекают все больше пермяков

В городе Верещагино Пермского края начала работу новая мусоросортировочная линия, рассчитанная на переработку до 25 тысяч тонн отходов ежегодно. Это первый объект такого плана на западе региона, объяснила пресс-служба правительства Прикамья.
«Линию построили за счет средств инвесторов, а все оборудование — российского производства. Объект уже принимает твердые коммунальные отходы из Большесосновского, Верещагинского, Ильинского, Карагайского, Очерского, Сивинского, Частинского округов и частично — Осинского», — написано на сайте ведомства.
Власти подчеркивают, что перераспределения или увеличения «потоков» мусора на территории не ожидается. На предприятии из общей массы выделяют фракции, подходящие для вторичной переработки: стекло, пластик, бумагу, картон, полиэтилен и некоторые виды металлов. Органические отходы сортируются отдельно.
Сейчас в регионе действуют девять линий сортировки отходов, расположенные в Лысьве, Чайковском, Березниках, Краснокамске, Кудымкаре, Осе, Верещагино, Лобаново и Ключиках. Совокупная мощность этих объектов достигает 370 тысяч тонн в год.
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