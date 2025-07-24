Сотни метеоров пролетят над Уралом: когда их можно будет увидеть

Свердловчане смогут увидеть яркое астрономическое явление лета — звездопад Персеиды. Об этом рассказали в Московском планетарии.
Активность метеорного потока продлится до 31 августа. Наблюдать за ним лучше после полуночи. «Наилучшие условия для наблюдения создадутся после захода Солнца 12 августа и до рассвета 13 августа. Ожидается до 100 метеоров в час, это 1-2 метеора в минуту в зените», — рассказали на сайте планетария.
Ежегодно Земля проходит через облако космической пыли, которая осталась от кометы 109/Свифта-Туттля. Мелкие частицы сгорают в атмосфере планеты, что и образует «звездный дождь». Скорость метеоров достигает 60 километров в секунду.
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