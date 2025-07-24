24 июля 2025

В Иран хлынули потоки пермской древесины

Пермский край почти в два раза нарастил объемы экспорта пиломатериала в Иран
© Служба новостей «URA.RU»
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Все партии были отгружены без нарушений
Все партии были отгружены без нарушений Фото:

С начала года объем поставок пиломатериалов из Пермского края в Иран вырос в 1,8 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.

«С 1 января по 24 июля 2025 года из Прикамья вывезено 5712 кубометров лесопродукции в Иран. Это в 1,8 раза выше аналогичного периода прошлого года (3060 кубометров)», — написано на сайте ведомства.

В управлении пояснили, что очередная партия из 160 кубометров древесины прошла фитосанитарный контроль 22 июля. Нарушений выявлено не было. Вся экспортируемая продукция прошла обязательное обеззараживание.

Ранее из Прикамья впервые отправили партию лесоматериалов в Сирию. Объем поставки — 450 кубометров.

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С начала года объем поставок пиломатериалов из Пермского края в Иран вырос в 1,8 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по региону. «С 1 января по 24 июля 2025 года из Прикамья вывезено 5712 кубометров лесопродукции в Иран. Это в 1,8 раза выше аналогичного периода прошлого года (3060 кубометров)», — написано на сайте ведомства. В управлении пояснили, что очередная партия из 160 кубометров древесины прошла фитосанитарный контроль 22 июля. Нарушений выявлено не было. Вся экспортируемая продукция прошла обязательное обеззараживание. Ранее из Прикамья впервые отправили партию лесоматериалов в Сирию. Объем поставки — 450 кубометров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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