Свердловского преподавателя ВУЗа поймали на взятках и арестовали имущество на 5 миллионов

В Екатеринбурге арестовали доцента одного из городских ВУЗов за крупную взятку. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Свердловской области.
"По данным следствия, в ноябре 2024 года обвиняемая путем вымогательства получила от учащихся двух групп взятки в значительном размере за беспрепятственную защиту у нее курсовых работ с последующим выставлением ею положительных оценок и дальнейшим допуском к аттестации по преподаваемой ею дисциплине", — рассказали в ведомстве. За полученные взятки она не только ставила положительные оценки, но и самостоятельно готовила курсовые, после чего студенты лишь подписывали готовые работы.
Незаконную деятельность доцента выявили сотрудники регионального управления ФСБ России. Суд выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу. На имущество преподавательницы, стоимость которого превышает 5 миллионов рублей, наложен арест. Уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки с вымогательством) в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Полевском (Свердловская область) вынесли приговор бывшему статусному силовику. Экс-начальник отделения ГАИ получил семь лет колонии за взятки.
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