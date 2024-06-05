Два вуза из Челябинска вошли в топ вузов России с самыми высокими зарплатами у выпускников

Два вуза из Челябинска вошли в топ вузов России с самыми высокими зарплатами выпускников в IT-сфере: Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) с 2023 года опустился на одну позицию до 16 места, Челябинский государственный университет на 20-м месте. В среднем выпускники получают от 127 до 145 тысяч рублей в месяц, сообщается 5 июня в исследовании Superjob.
«„Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) опустился с 2023 года на одну позицию и занял 16-е место. В среднем выпускники вуза в IT получают 145 тысяч рублей, средняя зарплата выпускников в ИТ-сфере выросла на 5 тысяч рублей за год. 58% выпускников по окончании обучения продолжают работать в Челябинске. Челябинский государственный университет на 20-м месте. В среднем выпускники вуза в IT получают 127 тысяч рублей, средняя зарплата выпускников в ИТ-сфере выросла на 7 тысяч рублей за год. 50% выпускников по окончании обучения продолжают работать в Челябинске“, — сообщается в исследовании.
При этом на первом месте в рейтинге — Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет). Средняя заработная плата выпускников МФТИ за год выросла на 30 тысяч рублей на 11% и составляет 300 тысяч рублей в месяц. Второе место занял университет ИТМО со средней заработной платой выпускников в 260 тысяч рублей в месяц, где рост составил 25 тысяч рублей, 11%.
На третьем месте оказались сразу четыре вуза. Это Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Их выпускники 2018—2023 годов зарабатывают в среднем по 250 тысяч рублей.
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