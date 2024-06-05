Автоблогер Елена Лисовская восхитилась знаниями мойщицы челябинского автосалона. Видео

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Мойщица, работающая в автосалоне узнала прототип новой "Волги"
Мойщица, работающая в автосалоне узнала прототип новой "Волги" Фото:

Автомобильный блогер Елена Лисовская посетила Челябинск для того, чтобы протестировать единственный в России прототип «Волги К40». Во время обзора машины мимо прошла сотрудница мойки и удивила Лисовскую своей осведомленностью в сфере авто. Этим блогер поделилась в своих соц сетях.

«Девушка тут у нас мимо проходила и такая: „О, так это ж Волга“. Мы аж на попу сели. Я не знаю, что это волга! Девушка с тряпкой шла», — поделились рассказом Елены Лисовской в telegram-канале Beautytime tv.

В Челябинске Лисовская оценила техническую составляющую китайского Changan Oshan X5, который является прототипом «Волги». В России не производятся официальные продажи этого автомобиля. Дизайн у новой Volga видоизменен. Решетка радиатора будет стандартно с вертикальными полосками, а вот у китайской машины они располагаются горизонтально. 

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Автомобильный блогер Елена Лисовская посетила Челябинск для того, чтобы протестировать единственный в России прототип «Волги К40». Во время обзора машины мимо прошла сотрудница мойки и удивила Лисовскую своей осведомленностью в сфере авто. Этим блогер поделилась в своих соц сетях. «Девушка тут у нас мимо проходила и такая: „О, так это ж Волга“. Мы аж на попу сели. Я не знаю, что это волга! Девушка с тряпкой шла», — поделились рассказом Елены Лисовской в telegram-канале Beautytime tv. В Челябинске Лисовская оценила техническую составляющую китайского Changan Oshan X5, который является прототипом «Волги». В России не производятся официальные продажи этого автомобиля. Дизайн у новой Volga видоизменен. Решетка радиатора будет стандартно с вертикальными полосками, а вот у китайской машины они располагаются горизонтально. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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