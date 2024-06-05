Автомобильный блогер Елена Лисовская посетила Челябинск для того, чтобы протестировать единственный в России прототип «Волги К40». Во время обзора машины мимо прошла сотрудница мойки и удивила Лисовскую своей осведомленностью в сфере авто. Этим блогер поделилась в своих соц сетях.
«Девушка тут у нас мимо проходила и такая: „О, так это ж Волга“. Мы аж на попу сели. Я не знаю, что это волга! Девушка с тряпкой шла», — поделились рассказом Елены Лисовской в telegram-канале Beautytime tv.
В Челябинске Лисовская оценила техническую составляющую китайского Changan Oshan X5, который является прототипом «Волги». В России не производятся официальные продажи этого автомобиля. Дизайн у новой Volga видоизменен. Решетка радиатора будет стандартно с вертикальными полосками, а вот у китайской машины они располагаются горизонтально.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!