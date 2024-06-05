Канделаки ищет юных свердловчан, чтобы помочь им заработать своим умом

Юных свердловчан приглашают на кастинг шоу «Умнее всех» с Тиной Канделаки
© Служба новостей «URA.RU»
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Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, канделаки тина
Прошедшие кастинг дети встретятся с Тиной Канделаки на съемках в студии Фото:

На телеканале «Пятница!» стартует кастинг на интеллектуальное шоу ведущей Тины Канделаки «Умнее всех», куда приглашают и юных свердловчан. Чтобы попасть в студию на съемки и заработать деньги свои умом, детям нужно следить за аккаунтом приложения Yappy, где будут публиковать ролики с вопросами от Канделаки. Об этом URA.RU рассказали представители Yappy.

«Участникам кастинга нужно записать видео с ответом на все вопросы и выложить его в приложении вертикальных видео Yappy с хештегом #ЯУМНЕЕВСЕХ. В конце месяца определят победителей и опубликуют пять лучших видео на странице Yappy. Авторы роликов-победителей получат призы, а также возможность попасть в новый сезон интеллектуальной телевикторины „Умнее всех“», — пояснили в пресс-службе.

Видео с заданиями будут публиковать до декабря включительно. Сам кастинг пройдет в шесть этапов, к участию приглашают детей от 9 до 15 лет. Например, недавно участницей стала 11-летняя Зоя Касаткина из Екатеринбурга.

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На телеканале «Пятница!» стартует кастинг на интеллектуальное шоу ведущей Тины Канделаки «Умнее всех», куда приглашают и юных свердловчан. Чтобы попасть в студию на съемки и заработать деньги свои умом, детям нужно следить за аккаунтом приложения Yappy, где будут публиковать ролики с вопросами от Канделаки. Об этом URA.RU рассказали представители Yappy. «Участникам кастинга нужно записать видео с ответом на все вопросы и выложить его в приложении вертикальных видео Yappy с хештегом #ЯУМНЕЕВСЕХ. В конце месяца определят победителей и опубликуют пять лучших видео на странице Yappy. Авторы роликов-победителей получат призы, а также возможность попасть в новый сезон интеллектуальной телевикторины „Умнее всех“», — пояснили в пресс-службе. Видео с заданиями будут публиковать до декабря включительно. Сам кастинг пройдет в шесть этапов, к участию приглашают детей от 9 до 15 лет. Например, недавно участницей стала 11-летняя Зоя Касаткина из Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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