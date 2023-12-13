13 декабря 2023

Школьница из Екатеринбурга пришла к Канделаки, чтобы заработать деньги своим умом

Школьница Зоя Касаткина из Екатеринбурга стала участницей шоу «Умнее всех»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
11-летняя Зоя в будущем мечтает стать дизайнером
11-летняя Зоя в будущем мечтает стать дизайнером

Школьница из Екатеринбурга Зоя Касаткина стала участницей интеллектуального шоу Тины Канделаки «Умнее всех». Девочка 11-ти лет поборется за звание самого умного ребенка России, рассказали URA.RU на телеканале «Пятница».

«Зоя — победительница соревнований по конкуру и хоббихорсингу. Девочка увлекается ментальной арифметикой и творчеством, в будущем мечтает стать дизайнером», — пояснили в пресс-службе. Школьница попытается заработать баллы в четырех раундах, заработать деньги с помощью своего ума и пройти в суперфинал. Выпуск выйдет 14 декабря.

Другая юная свердловчанка Александра Пронина из Лесного также отправилась на шоу «Умнее всех». Девочка является победительница многочисленных школьных олимпиад по русскому языку и математике и мечтает стать ветеринаром.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Школьница из Екатеринбурга Зоя Касаткина стала участницей интеллектуального шоу Тины Канделаки «Умнее всех». Девочка 11-ти лет поборется за звание самого умного ребенка России, рассказали URA.RU на телеканале «Пятница». «Зоя — победительница соревнований по конкуру и хоббихорсингу. Девочка увлекается ментальной арифметикой и творчеством, в будущем мечтает стать дизайнером», — пояснили в пресс-службе. Школьница попытается заработать баллы в четырех раундах, заработать деньги с помощью своего ума и пройти в суперфинал. Выпуск выйдет 14 декабря. Другая юная свердловчанка Александра Пронина из Лесного также отправилась на шоу «Умнее всех». Девочка является победительница многочисленных школьных олимпиад по русскому языку и математике и мечтает стать ветеринаром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...