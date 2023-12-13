Школьница из Екатеринбурга пришла к Канделаки, чтобы заработать деньги своим умом

Школьница из Екатеринбурга Зоя Касаткина стала участницей интеллектуального шоу Тины Канделаки «Умнее всех». Девочка 11-ти лет поборется за звание самого умного ребенка России, рассказали URA.RU на телеканале «Пятница».
«Зоя — победительница соревнований по конкуру и хоббихорсингу. Девочка увлекается ментальной арифметикой и творчеством, в будущем мечтает стать дизайнером», — пояснили в пресс-службе. Школьница попытается заработать баллы в четырех раундах, заработать деньги с помощью своего ума и пройти в суперфинал. Выпуск выйдет 14 декабря.
Другая юная свердловчанка Александра Пронина из Лесного также отправилась на шоу «Умнее всех». Девочка является победительница многочисленных школьных олимпиад по русскому языку и математике и мечтает стать ветеринаром.
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