Боец из ХМАО, которого искали почти год, вернулся в Россию из украинского плена

Из украинского плена в Россию удалось вернуть мобилизованного жителя Нижневартовска, которого родные искали с 19 июня 2023 года. Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова рассказала журналисту URA.RU, что его удалось обменять еще 31 мая, но из-за ошибки списке узнать об этом удалось только сейчас.
«Мы нашли четвертого бойца в списке вернувшихся из плена 31 мая. Это мобилизованный из Нижневартовска, которого родные искали с 19 июня 2023 года», — поделилась Стребкова.
По словам омбудсмена, из-за путаницы в списках установить, что это боец из Югры, удалось только сейчас. «Закралась ошибка в фамилию и отчество. В итоге, когда всё перепроверили, уточнили — у нас вернулись четверо», — уточнила Стребкова.
Уполномоченный рассказала, что жена бойца обратилась к ней за помощью год назад, когда супруг перестал выходить на связь. Стребкова направила ходатайства в Минобороны, федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой и в Международный комитет Красного Креста с просьбой разыскать бойца и оказать ему медицинскую помощь при необходимости. Супруга подтвердила факт возвращения его из плена. Сейчас он проходит все необходимые процедуры и обследования.
Ранее URA.RU писало о возвращении трех югорских бойцов из украинского плена. В Россию вернулись мобилизованные из Урая, Сургута и Нижневартовска.
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