Кухарук порадовался за бойцов из ХМАО, вернувшихся из украинского плена

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Кухарук поблагодарил Минобороны РФ за освобождение из плена бойцов
Кухарук поблагодарил Минобороны РФ за освобождение из плена бойцов Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук поблагодарил Минобороны РФ за спасение югорских бойцов из украинского плена. Радостной новостью политик поделился в соцсети.

«С радостью узнал, что трое югорчан были освобождены из украинского плена, в котором находились с лета прошлого года. Хочу поблагодарить Министерство обороны России за спасение наших земляков!» — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Он добавил, что освобожденные военнослужащие из Урая, Нижневартовска и Сургута в ближайшее время пройдут необходимые реабилитационные мероприятия. После этого бойцы вернутся домой.

Активное участие в освобождении бойцов принимала уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова. К ней ранее обратились родственники военнослужащих, когда те перестали выходить на связь с семьями. Всего после проведенного обмена пленными домой вернулись 75 россиян.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук поблагодарил Минобороны РФ за спасение югорских бойцов из украинского плена. Радостной новостью политик поделился в соцсети. «С радостью узнал, что трое югорчан были освобождены из украинского плена, в котором находились с лета прошлого года. Хочу поблагодарить Министерство обороны России за спасение наших земляков!» — написал Кухарук в своем telegram-канале. Он добавил, что освобожденные военнослужащие из Урая, Нижневартовска и Сургута в ближайшее время пройдут необходимые реабилитационные мероприятия. После этого бойцы вернутся домой. Активное участие в освобождении бойцов принимала уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова. К ней ранее обратились родственники военнослужащих, когда те перестали выходить на связь с семьями. Всего после проведенного обмена пленными домой вернулись 75 россиян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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