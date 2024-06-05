Ливень и град из области дошел до центра Челябинска
Металлургический район Челябинска 5 июня засыпало мелким градом. Гроза также настигла центр города. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«В Металлургическом районе идет град размером „с горох“. В центре Челябинска началась гроза и дождь, также сверкают молнии», — передает корреспондент URA.RU.
Ранее стало известно, что в поселке Мос в Магнитогорске идет крупный град. Жители поделились снимками, на которых видно, что град размером больше горошины в три раза.
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