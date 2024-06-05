В Челябинск пришла гроза с градом. Видео

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Ливень и град из области дошел до центра Челябинска
Ливень и град из области дошел до центра Челябинска Фото:

Металлургический район Челябинска 5 июня засыпало мелким градом. Гроза также настигла центр города. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«В Металлургическом районе идет град размером „с горох“. В центре Челябинска началась гроза и дождь, также сверкают молнии», — передает корреспондент URA.RU.

Ранее стало известно, что в поселке Мос в Магнитогорске идет крупный град. Жители поделились снимками, на которых видно, что град размером больше горошины в три раза.

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Металлургический район Челябинска 5 июня засыпало мелким градом. Гроза также настигла центр города. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «В Металлургическом районе идет град размером „с горох“. В центре Челябинска началась гроза и дождь, также сверкают молнии», — передает корреспондент URA.RU. Ранее стало известно, что в поселке Мос в Магнитогорске идет крупный град. Жители поделились снимками, на которых видно, что град размером больше горошины в три раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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