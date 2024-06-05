Магнитогорск засыпало градом. Фото, видео

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Плохая погода. Екатеринбург, снег, град, плохая погода, дождь
В поселке под Магнитогорском летом пошел град Фото:

Поселок Мос в Магнитогорске (Челябинская область) днем 5 июня засыпало крупным градом. Об этом сообщили в группе Черное&Белое Магнитогорск в соцсети «Вконтакте».

«Что не замерзло, градом добьет. Мос сегодня накрыло!» — говорится в посте. На видео жителя поселка видно, что град сопровождается сильным ветром.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области до 6 июня будут кратковременные ливневые осадки с грозами, градом и ветром до 14 метров в секунду. Синоптики прогнозировали град на севере отдельных районов.

В поселке Мос идет град с размером больше горошины
В поселке Мос идет град с размером больше горошины
Фото:

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Поселок Мос в Магнитогорске (Челябинская область) днем 5 июня засыпало крупным градом. Об этом сообщили в группе Черное&Белое Магнитогорск в соцсети «Вконтакте». «Что не замерзло, градом добьет. Мос сегодня накрыло!» — говорится в посте. На видео жителя поселка видно, что град сопровождается сильным ветром. Ранее сообщалось, что в Челябинской области до 6 июня будут кратковременные ливневые осадки с грозами, градом и ветром до 14 метров в секунду. Синоптики прогнозировали град на севере отдельных районов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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