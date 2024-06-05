В поселке под Магнитогорском летом пошел град
Поселок Мос в Магнитогорске (Челябинская область) днем 5 июня засыпало крупным градом. Об этом сообщили в группе Черное&Белое Магнитогорск в соцсети «Вконтакте».
«Что не замерзло, градом добьет. Мос сегодня накрыло!» — говорится в посте. На видео жителя поселка видно, что град сопровождается сильным ветром.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области до 6 июня будут кратковременные ливневые осадки с грозами, градом и ветром до 14 метров в секунду. Синоптики прогнозировали град на севере отдельных районов.
В поселке Мос идет град с размером больше горошины
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