Полпред Якушев поздравил уральцев с Днем социального работника

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем социального работника. Он отметил, что именно соцработники помогают людям в самые тяжелые моменты жизни. Его поздравление опубликовано на сайте полпредства.
«Уважаемые работники социальной сферы и ветераны профессии! Поздравляю вас с праздником! Быть социальным работником непросто. Каждый день вы помогаете людям в трудных жизненных ситуациях», — сказал полпред в поздравлении. По его словам, соцработники поддерживают людей в самых сложных ситуациях и возвращают их к нормальной жизни. Якушев отметил, что труд социальных работников затрачивает много душевных сил и эмоций.
Он подчеркнул, что в регионах УрФО соцработники решают множество задач: заботятся о взрослых и детях, поддерживают инвалидов, оказывают помощь участникам спецоперации и их близким. Якушев поблагодарил социальных работников за труд, отзывчивость и чуткость. «Желаю вам здоровья, счастья, сил и энергии в вашем нелегком, но таком нужном для людей деле!» — заявил полпред.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!