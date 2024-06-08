Полпред Якушев поздравил уральцев с Днем социального работника

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Владимир Якушев поблагодарил соцработников за их труд
Владимир Якушев поблагодарил соцработников за их труд Фото:

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем социального работника. Он отметил, что именно соцработники помогают людям в самые тяжелые моменты жизни. Его поздравление опубликовано на сайте полпредства.

«Уважаемые работники социальной сферы и ветераны профессии! Поздравляю вас с праздником! Быть социальным работником непросто. Каждый день вы помогаете людям в трудных жизненных ситуациях», — сказал полпред в поздравлении. По его словам, соцработники поддерживают людей в самых сложных ситуациях и возвращают их к нормальной жизни. Якушев отметил, что труд социальных работников затрачивает много душевных сил и эмоций.

Он подчеркнул, что в регионах УрФО соцработники решают множество задач: заботятся о взрослых и детях, поддерживают инвалидов, оказывают помощь участникам спецоперации и их близким. Якушев поблагодарил социальных работников за труд, отзывчивость и чуткость. «Желаю вам здоровья, счастья, сил и энергии в вашем нелегком, но таком нужном для людей деле!» — заявил полпред.

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем социального работника. Он отметил, что именно соцработники помогают людям в самые тяжелые моменты жизни. Его поздравление опубликовано на сайте полпредства. «Уважаемые работники социальной сферы и ветераны профессии! Поздравляю вас с праздником! Быть социальным работником непросто. Каждый день вы помогаете людям в трудных жизненных ситуациях», — сказал полпред в поздравлении. По его словам, соцработники поддерживают людей в самых сложных ситуациях и возвращают их к нормальной жизни. Якушев отметил, что труд социальных работников затрачивает много душевных сил и эмоций. Он подчеркнул, что в регионах УрФО соцработники решают множество задач: заботятся о взрослых и детях, поддерживают инвалидов, оказывают помощь участникам спецоперации и их близким. Якушев поблагодарил социальных работников за труд, отзывчивость и чуткость. «Желаю вам здоровья, счастья, сил и энергии в вашем нелегком, но таком нужном для людей деле!» — заявил полпред.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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