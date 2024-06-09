ВСУ бросили позиции в Часове Яре: карта СВО на 8 июня

Военкор Котенок сообщил об отходе ВСУ из Часова Яра

09 июня 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Украинские силы перебросили войска на харьковское направление Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) сняли усиление обороны с Часова Яра и перебросили на харьковское направление. Об этом рассказал военный корреспондент Юрий Котенок. Карта СВО на Украине и ход боевых действий 9 июня — в материале URA.RU. Харьковское направление Украинская армия изменила тактику в районе Часова Яра, сняв усиление обороны и перебросив войска на харьковское направление, сообщил военкор Юрий Котенок. Он добавил, что противник отступает перед штурмовыми подразделениями ВДВ, а оставшихся сил ВСУ не хватает для удержания кварталов. Атаки на объекты в России За последние сутки украинские военные формирования осуществили серию атак с использованием дронов-камикадзе, целями которых стали различные объекты на территории России. В числе затронутых регионов — Северная Осетия, где атаке подвергся военный аэродром в Моздоке. Кроме того, в Краснодарском крае была повреждена подстанция возле Тамани. Слобожанское направление На Слобожанском направлении наблюдаются интенсивные боевые столкновения. Российские войска проводят штурм укрепленных позиций ВСУ в северной части Волчанска, где расположен агрегатный завод. Купянско-сватовское направление В районе Купянско-Сватовского направления российские подразделения активизировали наступление в сторону Степовой Новоселовки, расположенной к северу от села. Также сообщается об уничтожении переправы через реку Оскол к западу от Купянска-Узлового. Лиманское направление На лиманском направлении военнослужащие 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии ВС РФ успешно осуществили штурм и взяли под контроль опорный пункт на окраине балки Журавка, расположенной к западу от Голиково. Херсонское направление Сведения о Херсонском направлении указывают на возможный отход украинских военных из Крынок. Однако на текущий момент эта информация требует подтверждения или опровержения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сняли усиление обороны с Часова Яра и перебросили на харьковское направление. Об этом рассказал военный корреспондент Юрий Котенок. Карта СВО на Украине и ход боевых действий 9 июня — в материале URA.RU. Украинская армия изменила тактику в районе Часова Яра, сняв усиление обороны и перебросив войска на харьковское направление, сообщил военкор Юрий Котенок. Он добавил, что противник отступает перед штурмовыми подразделениями ВДВ, а оставшихся сил ВСУ не хватает для удержания кварталов. За последние сутки украинские военные формирования осуществили серию атак с использованием дронов-камикадзе, целями которых стали различные объекты на территории России. В числе затронутых регионов — Северная Осетия, где атаке подвергся военный аэродром в Моздоке. Кроме того, в Краснодарском крае была повреждена подстанция возле Тамани. На Слобожанском направлении наблюдаются интенсивные боевые столкновения. Российские войска проводят штурм укрепленных позиций ВСУ в северной части Волчанска, где расположен агрегатный завод. В районе Купянско-Сватовского направления российские подразделения активизировали наступление в сторону Степовой Новоселовки, расположенной к северу от села. Также сообщается об уничтожении переправы через реку Оскол к западу от Купянска-Узлового. На лиманском направлении военнослужащие 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии ВС РФ успешно осуществили штурм и взяли под контроль опорный пункт на окраине балки Журавка, расположенной к западу от Голиково. Сведения о Херсонском направлении указывают на возможный отход украинских военных из Крынок. Однако на текущий момент эта информация требует подтверждения или опровержения.