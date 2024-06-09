ВСУ бросили позиции в Часове Яре: карта СВО на 8 июня

Военкор Котенок сообщил об отходе ВСУ из Часова Яра
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник,  stock
Украинские силы перебросили войска на харьковское направление Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сняли усиление обороны с Часова Яра и перебросили на харьковское направление. Об этом рассказал военный корреспондент Юрий Котенок. Карта СВО на Украине и ход боевых действий 9 июня — в материале URA.RU.

Харьковское направление

Украинская армия изменила тактику в районе Часова Яра, сняв усиление обороны и перебросив войска на харьковское направление, сообщил военкор Юрий Котенок. Он добавил, что противник отступает перед штурмовыми подразделениями ВДВ, а оставшихся сил ВСУ не хватает для удержания кварталов.

Атаки на объекты в России

За последние сутки украинские военные формирования осуществили серию атак с использованием дронов-камикадзе, целями которых стали различные объекты на территории России. В числе затронутых регионов — Северная Осетия, где атаке подвергся военный аэродром в Моздоке. Кроме того, в Краснодарском крае была повреждена подстанция возле Тамани.

Слобожанское направление

На Слобожанском направлении наблюдаются интенсивные боевые столкновения. Российские войска проводят штурм укрепленных позиций ВСУ в северной части Волчанска, где расположен агрегатный завод.

Купянско-сватовское направление

В районе Купянско-Сватовского направления российские подразделения активизировали наступление в сторону Степовой Новоселовки, расположенной к северу от села. Также сообщается об уничтожении переправы через реку Оскол к западу от Купянска-Узлового.

Лиманское направление

На лиманском направлении военнослужащие 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии ВС РФ успешно осуществили штурм и взяли под контроль опорный пункт на окраине балки Журавка, расположенной к западу от Голиково.

Херсонское направление

Сведения о Херсонском направлении указывают на возможный отход украинских военных из Крынок. Однако на текущий момент эта информация требует подтверждения или опровержения.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) сняли усиление обороны с Часова Яра и перебросили на харьковское направление. Об этом рассказал военный корреспондент Юрий Котенок. Карта СВО на Украине и ход боевых действий 9 июня — в материале URA.RU. Украинская армия изменила тактику в районе Часова Яра, сняв усиление обороны и перебросив войска на харьковское направление, сообщил военкор Юрий Котенок. Он добавил, что противник отступает перед штурмовыми подразделениями ВДВ, а оставшихся сил ВСУ не хватает для удержания кварталов. За последние сутки украинские военные формирования осуществили серию атак с использованием дронов-камикадзе, целями которых стали различные объекты на территории России. В числе затронутых регионов — Северная Осетия, где атаке подвергся военный аэродром в Моздоке. Кроме того, в Краснодарском крае была повреждена подстанция возле Тамани. На Слобожанском направлении наблюдаются интенсивные боевые столкновения. Российские войска проводят штурм укрепленных позиций ВСУ в северной части Волчанска, где расположен агрегатный завод. В районе Купянско-Сватовского направления российские подразделения активизировали наступление в сторону Степовой Новоселовки, расположенной к северу от села. Также сообщается об уничтожении переправы через реку Оскол к западу от Купянска-Узлового. На лиманском направлении военнослужащие 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии ВС РФ успешно осуществили штурм и взяли под контроль опорный пункт на окраине балки Журавка, расположенной к западу от Голиково. Сведения о Херсонском направлении указывают на возможный отход украинских военных из Крынок. Однако на текущий момент эта информация требует подтверждения или опровержения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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