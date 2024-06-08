08 июня 2024

Над Россией сбили 25 беспилотников за ночь: карта СВО на 8 июня

В течение ночи над Россией было сбито 25 беспилотников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беспилотники ВСУ атаковали российские регионы
Беспилотники ВСУ атаковали российские регионы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы российской ПВО за ночь сбили 25 украинских БПЛА над несколькими регионами. Карта спецоперации на Украине и ход боевых действий 8 июня — в материале URA.RU.

Атака беспилотников ВСУ

В сообщении Минобороны РФ говорится, что силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов. Согласно информации ведомства, беспилотники были сбиты над Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской, Астраханской областями, а также Краснодарским краем и Крымом.

Херсонское направление

Расчеты 122-мм буксируемых орудий Д-30 группировки «Днепр» уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Личный состав батареи Д-30 нанес огневое поражение по выявленным позициям украинской армии и уничтожил замаскированный склад боеприпасов в заброшенном доме.

Донецкое направление

Штурмовики группировки «Юг» захватили укрепленный пункт ВСУ с помощью наземного беспилотника «Скорпион-М». Беспилотник сбросил на позицию украинской армии боеприпас и уничтожил пулеметчика, что позволило штурмовым группам взять опорный пункт.

Разведка Южной группировки войск получила данные о ротации украинских сил. Операторы ударных FPV-дронов скрытно выдвинулись к линии соприкосновения и уничтожили выявленные цели. 

Российские войска продвинулись к северу от населенного пункта Нетайлово и продолжают наступление в сторону Яснобродовки. К востоку от этого села также продолжаются боевые действия.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Южнодонецкое направление

Расчеты российских тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка» уничтожили опорный пункт ВСУ. Это обеспечило продвижение штурмовых, мотострелковых и танковых подразделений.

Слобожанское направление

В районе Волчанска продолжаются ожесточенные боевые действия. Украинские войска предприняли контрнаступательную операцию в районе села Липцы. В ходе боев ВСУ понесли потери в виде одной БМП.

Северское направление

Бои вблизи Белогоровки. Российские вооруженные силы возобновили штурмовые действия.

Артемовское направление

Продолжаются интенсивные боевые действия в микрорайоне «Канал» к востоку от города Часов Яр. В этом районе наблюдается локальное продвижение российских вооруженных сил. Южнее населенного пункта Ивановское российские войска также смогли вытеснить ВСУ из нескольких лесных полос.

Времьевское направление

Боевые действия в районах Старомайорского и Урожайного. Российские войска продвигаются в границах населенных пунктов и прилегающих лесополосах. Ситуация остается напряженной.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силы российской ПВО за ночь сбили 25 украинских БПЛА над несколькими регионами. Карта спецоперации на Украине и ход боевых действий 8 июня — в материале URA.RU. Атака беспилотников ВСУ В сообщении Минобороны РФ говорится, что силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов. Согласно информации ведомства, беспилотники были сбиты над Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской, Астраханской областями, а также Краснодарским краем и Крымом. Херсонское направление Расчеты 122-мм буксируемых орудий Д-30 группировки «Днепр» уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Личный состав батареи Д-30 нанес огневое поражение по выявленным позициям украинской армии и уничтожил замаскированный склад боеприпасов в заброшенном доме. Донецкое направление Штурмовики группировки «Юг» захватили укрепленный пункт ВСУ с помощью наземного беспилотника «Скорпион-М». Беспилотник сбросил на позицию украинской армии боеприпас и уничтожил пулеметчика, что позволило штурмовым группам взять опорный пункт. Разведка Южной группировки войск получила данные о ротации украинских сил. Операторы ударных FPV-дронов скрытно выдвинулись к линии соприкосновения и уничтожили выявленные цели.  Российские войска продвинулись к северу от населенного пункта Нетайлово и продолжают наступление в сторону Яснобродовки. К востоку от этого села также продолжаются боевые действия. Южнодонецкое направление Расчеты российских тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка» уничтожили опорный пункт ВСУ. Это обеспечило продвижение штурмовых, мотострелковых и танковых подразделений. Слобожанское направление В районе Волчанска продолжаются ожесточенные боевые действия. Украинские войска предприняли контрнаступательную операцию в районе села Липцы. В ходе боев ВСУ понесли потери в виде одной БМП. Северское направление Бои вблизи Белогоровки. Российские вооруженные силы возобновили штурмовые действия. Артемовское направление Продолжаются интенсивные боевые действия в микрорайоне «Канал» к востоку от города Часов Яр. В этом районе наблюдается локальное продвижение российских вооруженных сил. Южнее населенного пункта Ивановское российские войска также смогли вытеснить ВСУ из нескольких лесных полос. Времьевское направление Боевые действия в районах Старомайорского и Урожайного. Российские войска продвигаются в границах населенных пунктов и прилегающих лесополосах. Ситуация остается напряженной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...