Силы российской ПВО за ночь сбили 25 украинских БПЛА над несколькими регионами. Карта спецоперации на Украине и ход боевых действий 8 июня — в материале URA.RU.
Атака беспилотников ВСУ
В сообщении Минобороны РФ говорится, что силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов. Согласно информации ведомства, беспилотники были сбиты над Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской, Астраханской областями, а также Краснодарским краем и Крымом.
Херсонское направление
Расчеты 122-мм буксируемых орудий Д-30 группировки «Днепр» уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Личный состав батареи Д-30 нанес огневое поражение по выявленным позициям украинской армии и уничтожил замаскированный склад боеприпасов в заброшенном доме.
Донецкое направление
Штурмовики группировки «Юг» захватили укрепленный пункт ВСУ с помощью наземного беспилотника «Скорпион-М». Беспилотник сбросил на позицию украинской армии боеприпас и уничтожил пулеметчика, что позволило штурмовым группам взять опорный пункт.
Разведка Южной группировки войск получила данные о ротации украинских сил. Операторы ударных FPV-дронов скрытно выдвинулись к линии соприкосновения и уничтожили выявленные цели.
Российские войска продвинулись к северу от населенного пункта Нетайлово и продолжают наступление в сторону Яснобродовки. К востоку от этого села также продолжаются боевые действия.
Южнодонецкое направление
Расчеты российских тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка» уничтожили опорный пункт ВСУ. Это обеспечило продвижение штурмовых, мотострелковых и танковых подразделений.
Слобожанское направление
В районе Волчанска продолжаются ожесточенные боевые действия. Украинские войска предприняли контрнаступательную операцию в районе села Липцы. В ходе боев ВСУ понесли потери в виде одной БМП.
Северское направление
Бои вблизи Белогоровки. Российские вооруженные силы возобновили штурмовые действия.
Артемовское направление
Продолжаются интенсивные боевые действия в микрорайоне «Канал» к востоку от города Часов Яр. В этом районе наблюдается локальное продвижение российских вооруженных сил. Южнее населенного пункта Ивановское российские войска также смогли вытеснить ВСУ из нескольких лесных полос.
Времьевское направление
Боевые действия в районах Старомайорского и Урожайного. Российские войска продвигаются в границах населенных пунктов и прилегающих лесополосах. Ситуация остается напряженной.
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