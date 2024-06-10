В Госдуму РФ внесли законопроект о штрафах за опасное вождение

В Госдуму РФ внесли законопроект, который устанавливает штрафы до пяти тысяч рублей за опасное вождение. Автором инициативы выступил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов.
«Законопроектом предлагается дополнить 12 главу Кодекса РФ об административных правонарушениях новой статьей 12.38, которая предусматривает административную ответственность за нарушение правил дорожного движения в виде опасного движения. Предлагается ввести наказание в размере от трех до пяти тысяч рублей», — следует из пояснительной записки к законопроекту. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Уточняется, что в соцсетях часто размещаются видео, на которых водители демонстрируют свою опасную езду. Как указано в пояснительной записке, по вине таких водителей совершается до 80% ДТП.
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