Екатеринбуржцев третий год подряд зовут на «Ночь музыки» на одних и тех же хедлайнеров

В Екатеринбург на масштабный музыкальный фестиваль «Ночь музыки» в третий раз подряд в качестве хедлайнеров приедут Максим Свобода и Кристина Кошелева. Как рассказывал ранее в интервью URA.RU директор Ural Music Night Евгений Горенбург, одних и тех же артистов возят, потому что они пишут новые песни, и «нет смысла не знакомить с ними слушателей».
«На сцене „Мотив Stage“, которая расположится на Плотинке у Капсулы Времени, выступят разножанровые коллективы и исполнители. Хедлайнерами площадки, помимо Cream Soda, станут Максим Свобода и Кристина Кошелева», — пояснили URA.RU в пресс-службе. Также впервые сыграет группа «ТОП» — ее фронтменом является сам Горенбург.
Среди участников ожидаются фолк-бэнд Донецкой государственной филармонии «Русский акцент», бурятско-монгольский поп- исполнитель SURNEE, группа V.Nebo и другие. Точное расписание сцены «Мотив Stage» станет известно позже.
28 июня на разных площадках Екатеринбурга выступят GSPD, Dead Blonde, CREAM SODA, Billy’s band, Антоха МС и другие. Закрывать фестиваль на рассвете будет Therr Maitz (Антон Беляев). Все подробности об одном из самых масштабных фестивалей области — в сюжете URA.RU.
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