В аэропорту Челябинска на шесть часов задерживается рейс в Сочи

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Пассажирам придется ждать вылета почти до полуночи
Пассажирам придется ждать вылета почти до полуночи Фото:

Вылет самолета в Сочи задерживается в аэропорту Челябинска более чем на шесть часов. Об этом сообщили 10 июня в Челябинской транспортной прокуратуре.

«В аэропорту Челябинска произошла задержка рейса №905 авиакомпании NordStar маршруту Челябинск — Сочи. Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна», — пояснили в прокуратуре.

Там также добавили, что самолет должен был взлететь в 17:05. Новое время вылета — 23:25. На рейс зарегистрировано 180 пассажиров, из них 26 несовершеннолетних. Оказание им положенных услуг контролируется надзорным ведомством.

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Вылет самолета в Сочи задерживается в аэропорту Челябинска более чем на шесть часов. Об этом сообщили 10 июня в Челябинской транспортной прокуратуре. «В аэропорту Челябинска произошла задержка рейса №905 авиакомпании NordStar маршруту Челябинск — Сочи. Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна», — пояснили в прокуратуре. Там также добавили, что самолет должен был взлететь в 17:05. Новое время вылета — 23:25. На рейс зарегистрировано 180 пассажиров, из них 26 несовершеннолетних. Оказание им положенных услуг контролируется надзорным ведомством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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