В аэропорту Челябинска на шесть часов задерживается рейс в Сочи

Вылет самолета в Сочи задерживается в аэропорту Челябинска более чем на шесть часов. Об этом сообщили 10 июня в Челябинской транспортной прокуратуре.
«В аэропорту Челябинска произошла задержка рейса №905 авиакомпании NordStar маршруту Челябинск — Сочи. Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна», — пояснили в прокуратуре.
Там также добавили, что самолет должен был взлететь в 17:05. Новое время вылета — 23:25. На рейс зарегистрировано 180 пассажиров, из них 26 несовершеннолетних. Оказание им положенных услуг контролируется надзорным ведомством.
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