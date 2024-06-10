Силовики из ХМАО раскрыли мошенническую схему колдуньи из Краснодара

Сотрудники полиции Октябрьского района ХМАО раскрыли серию мошенничеств 23-летней «ведьмы» из Краснодара. Женщина выманивала деньги у доверчивых граждан, обещая избавление от порчи. Об этом сообщили на сайте окружного УМВД.
«В августе прошлого года мошенница обманула жительницу Октябрьского района. Под предлогом снятия порчи с семьи потерпевшей аферистка убедила последнюю перевести на продиктованный счёт 163 тысячи рублей», — пояснили в публикации полиции. Таким образом мошенница обманула еще как минимум четверых граждан из Башкирии, Москвы, Пушкина и Гулькевичей.
Девушка, представляясь ведьмой, публиковала в соцсетях объявления о предоставлении магических услуг. В общем жительница Краснодара получила порядка 300 тысяч рублей от доверчивых людей. Расследование продолжается. «Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ „Мошенничество“. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки», — сообщили в УМВД Югры.
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