10 июня 2024

Силовики из ХМАО раскрыли мошенническую схему колдуньи из Краснодара

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина оказывала эзотерические услуги, выманивая у доверчивых югорчан деньги (архивное фото)
Женщина оказывала эзотерические услуги, выманивая у доверчивых югорчан деньги (архивное фото) Фото:

Сотрудники полиции Октябрьского района ХМАО раскрыли серию мошенничеств 23-летней «ведьмы» из Краснодара. Женщина выманивала деньги у доверчивых граждан, обещая избавление от порчи. Об этом сообщили на сайте окружного УМВД.

«В августе прошлого года мошенница обманула жительницу Октябрьского района. Под предлогом снятия порчи с семьи потерпевшей аферистка убедила последнюю перевести на продиктованный счёт 163 тысячи рублей», — пояснили в публикации полиции. Таким образом мошенница обманула еще как минимум четверых граждан из Башкирии, Москвы, Пушкина и Гулькевичей.

Девушка, представляясь ведьмой, публиковала в соцсетях объявления о предоставлении магических услуг. В общем жительница Краснодара получила порядка 300 тысяч рублей от доверчивых людей. Расследование продолжается. «Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ „Мошенничество“. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки», — сообщили в УМВД Югры.

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Сотрудники полиции Октябрьского района ХМАО раскрыли серию мошенничеств 23-летней «ведьмы» из Краснодара. Женщина выманивала деньги у доверчивых граждан, обещая избавление от порчи. Об этом сообщили на сайте окружного УМВД. «В августе прошлого года мошенница обманула жительницу Октябрьского района. Под предлогом снятия порчи с семьи потерпевшей аферистка убедила последнюю перевести на продиктованный счёт 163 тысячи рублей», — пояснили в публикации полиции. Таким образом мошенница обманула еще как минимум четверых граждан из Башкирии, Москвы, Пушкина и Гулькевичей. Девушка, представляясь ведьмой, публиковала в соцсетях объявления о предоставлении магических услуг. В общем жительница Краснодара получила порядка 300 тысяч рублей от доверчивых людей. Расследование продолжается. «Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ „Мошенничество“. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки», — сообщили в УМВД Югры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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