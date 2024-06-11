11 июня 2024

Пермякам обещают аномальную жару почти до +40 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Аномальная жара продержится с 12 по 16 июня Фото:

Местами по Пермскому краю ожидается аномальная жара 34-36 градусов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

«Местами по Пермскому краю 12—16 июня ожидается жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на семь градусов и более. 14—15 июня в регионе ожидается сильная жара 34-36 градусов», — сообщили в ведомстве.

В МЧС рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности. Следует быть аккуратными при разведении костров, топке печей в банях и разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

Сообщалось, что в День России и День города в Перми прогнозируется жаркая погода до +32 градусов. В курортном городе Сочи в этот день воздух прогреется лишь до 28 градусов.

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Местами по Пермскому краю ожидается аномальная жара 34-36 градусов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. «Местами по Пермскому краю 12—16 июня ожидается жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на семь градусов и более. 14—15 июня в регионе ожидается сильная жара 34-36 градусов», — сообщили в ведомстве. В МЧС рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности. Следует быть аккуратными при разведении костров, топке печей в банях и разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях. Сообщалось, что в День России и День города в Перми прогнозируется жаркая погода до +32 градусов. В курортном городе Сочи в этот день воздух прогреется лишь до 28 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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