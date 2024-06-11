Пермякам обещают аномальную жару почти до +40 градусов

Местами по Пермскому краю ожидается аномальная жара 34-36 градусов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.
«Местами по Пермскому краю 12—16 июня ожидается жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на семь градусов и более. 14—15 июня в регионе ожидается сильная жара 34-36 градусов», — сообщили в ведомстве.
В МЧС рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности. Следует быть аккуратными при разведении костров, топке печей в банях и разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.
Сообщалось, что в День России и День города в Перми прогнозируется жаркая погода до +32 градусов. В курортном городе Сочи в этот день воздух прогреется лишь до 28 градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Местами по Пермскому краю ожидается аномальная жара 34-36 градусов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. «Местами по Пермскому краю 12—16 июня ожидается жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на семь градусов и более. 14—15 июня в регионе ожидается сильная жара 34-36 градусов», — сообщили в ведомстве. В МЧС рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности. Следует быть аккуратными при разведении костров, топке печей в банях и разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях. Сообщалось, что в День России и День города в Перми прогнозируется жаркая погода до +32 градусов. В курортном городе Сочи в этот день воздух прогреется лишь до 28 градусов.