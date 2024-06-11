В Перми ожидается жара как в Сочи на День России

Пермяков ждет жаркая погода
В День России в Перми прогнозируется жаркая погода до +32 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды. Для сравнения, в курортном городе Сочи днем 12 июня воздух прогреется лишь до +28 градусов.
«Днем 12 июня в Перми ожидается от +29 до +32 градусов жары. Осадки маловероятны», — указано в прогнозе на портале Gismeteo.
Ранее метеорологи сообщили, что жара в Пермском крае продержится до 14 июня включительно. Температура воздуха превысит норму на 3-5 градусов.
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