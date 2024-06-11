11 июня 2024

В Перми ожидается жара как в Сочи на День России

В Перми ожидается жаркая и солнечная погода в День России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермяков ждет жаркая погода
Пермяков ждет жаркая погода Фото:

В День России в Перми прогнозируется жаркая погода до +32 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды. Для сравнения, в курортном городе Сочи днем 12 июня воздух прогреется лишь до +28 градусов.

«Днем 12 июня в Перми ожидается от +29 до +32 градусов жары. Осадки маловероятны», — указано в прогнозе на портале Gismeteo.

Ранее метеорологи сообщили, что жара в Пермском крае продержится до 14 июня включительно. Температура воздуха превысит норму на 3-5 градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В День России в Перми прогнозируется жаркая погода до +32 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды. Для сравнения, в курортном городе Сочи днем 12 июня воздух прогреется лишь до +28 градусов. «Днем 12 июня в Перми ожидается от +29 до +32 градусов жары. Осадки маловероятны», — указано в прогнозе на портале Gismeteo. Ранее метеорологи сообщили, что жара в Пермском крае продержится до 14 июня включительно. Температура воздуха превысит норму на 3-5 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...