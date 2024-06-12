Mash: в Москве из-за грозы скончались мужчина и ребенок

Из-за мощной грозы в Московской области упало дерево и убило мужчину с ребенком. Об этом рассказал telegram-канал Mash.
«Мужчину и 10-летнего ребенка убило упавшее дерево в Щелково Московской области. Из-за сильного ветра во время грозы оно подломилось и рухнуло прямо на людей», — передает telegram-канал Mash. Там также рассказали, что пострадавшим пытались помочь проходящие мимо люди, но было уже поздно.
В Москве начался мощный ливень. Синоптики ранее сообщали, что непогода продержится в течение нескольких дней, за это время в столице выпадет 90% месячной нормы осадков.
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