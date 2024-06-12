Mash: в Москве из-за грозы скончались мужчина и ребенок

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Виды Кургана, небо, гроза, тучи, облака
12 июня в Москве прошла мощная гроза Фото:

Из-за мощной грозы в Московской области упало дерево и убило мужчину с ребенком. Об этом рассказал telegram-канал Mash.

«Мужчину и 10-летнего ребенка убило упавшее дерево в Щелково Московской области. Из-за сильного ветра во время грозы оно подломилось и рухнуло прямо на людей», — передает telegram-канал Mash. Там также рассказали, что пострадавшим пытались помочь проходящие мимо люди, но было уже поздно.

В Москве начался мощный ливень. Синоптики ранее сообщали, что непогода продержится в течение нескольких дней, за это время в столице выпадет 90% месячной нормы осадков.

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Из-за мощной грозы в Московской области упало дерево и убило мужчину с ребенком. Об этом рассказал telegram-канал Mash. «Мужчину и 10-летнего ребенка убило упавшее дерево в Щелково Московской области. Из-за сильного ветра во время грозы оно подломилось и рухнуло прямо на людей», — передает telegram-канал Mash. Там также рассказали, что пострадавшим пытались помочь проходящие мимо люди, но было уже поздно. В Москве начался мощный ливень. Синоптики ранее сообщали, что непогода продержится в течение нескольких дней, за это время в столице выпадет 90% месячной нормы осадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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