12 июня 2024

Челябинские аудиторы пришли с проверкой в администрацию Троицкого района

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники КСП проверят исполнение бюджета в районе
Сотрудники КСП проверят исполнение бюджета в районе Фото:

Сотрудники Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области пришли с проверкой в администрацию Троицкого района. Как сообщили URA.RU 13 июня в пресс-службе ведомства, они проверят годовую отчетность об исполнении бюджета.

«Рабочей группой проводится проверка годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета Троицкого района, отчетности главных распорядителей и получателей бюджетных средств. Объем средств, подлежащих проверке, составляет 1,6 млрд рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона.

В ходе проверки будут исследованы несколько направлений работы. Аудиторы проверят исполнение доходной и расходной части бюджета района, соответствия форм годовой отчетности требованиям законодательства, прочие вопросы в соответствии с программой мероприятия. 

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Сотрудники Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области пришли с проверкой в администрацию Троицкого района. Как сообщили URA.RU 13 июня в пресс-службе ведомства, они проверят годовую отчетность об исполнении бюджета. «Рабочей группой проводится проверка годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета Троицкого района, отчетности главных распорядителей и получателей бюджетных средств. Объем средств, подлежащих проверке, составляет 1,6 млрд рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона. В ходе проверки будут исследованы несколько направлений работы. Аудиторы проверят исполнение доходной и расходной части бюджета района, соответствия форм годовой отчетности требованиям законодательства, прочие вопросы в соответствии с программой мероприятия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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