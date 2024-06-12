Челябинские аудиторы пришли с проверкой в администрацию Троицкого района

Сотрудники Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области пришли с проверкой в администрацию Троицкого района. Как сообщили URA.RU 13 июня в пресс-службе ведомства, они проверят годовую отчетность об исполнении бюджета.
«Рабочей группой проводится проверка годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета Троицкого района, отчетности главных распорядителей и получателей бюджетных средств. Объем средств, подлежащих проверке, составляет 1,6 млрд рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона.
В ходе проверки будут исследованы несколько направлений работы. Аудиторы проверят исполнение доходной и расходной части бюджета района, соответствия форм годовой отчетности требованиям законодательства, прочие вопросы в соответствии с программой мероприятия.
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