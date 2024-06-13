ЦБ рассмотрит повышение ключевой ставки до 18%

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Клипарт. Москва, центробанк, банк россии, цбрф
Повышение ключевой ставки возможно уже в июле Фото:

В июле возможно повышение ключевой ставки до 17-18 процентов. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

«ЦБ рассматривает возможность повышения ключевой ставки… Мы допускаем возможность повышения ставки в июле», — сказал Тремасов в ходе выступления в рамках коммуникационной сессии по денежно-кредитной политике в Мурманске. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, на последнем заседании совета директоров ЦБ были предложения повысить ставку на 100-200 базисных пунктов, до 17-18%. Ранее регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.

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В июле возможно повышение ключевой ставки до 17-18 процентов. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. «ЦБ рассматривает возможность повышения ключевой ставки… Мы допускаем возможность повышения ставки в июле», — сказал Тремасов в ходе выступления в рамках коммуникационной сессии по денежно-кредитной политике в Мурманске. Его слова приводит РИА Новости. По его словам, на последнем заседании совета директоров ЦБ были предложения повысить ставку на 100-200 базисных пунктов, до 17-18%. Ранее регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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