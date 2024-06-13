ЦБ рассмотрит повышение ключевой ставки до 18%

В июле возможно повышение ключевой ставки до 17-18 процентов. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.
«ЦБ рассматривает возможность повышения ключевой ставки… Мы допускаем возможность повышения ставки в июле», — сказал Тремасов в ходе выступления в рамках коммуникационной сессии по денежно-кредитной политике в Мурманске. Его слова приводит РИА Новости.
По его словам, на последнем заседании совета директоров ЦБ были предложения повысить ставку на 100-200 базисных пунктов, до 17-18%. Ранее регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.