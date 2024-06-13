Экономика ЦБ рассмотрит повышение ключевой ставки до 18% 13 июня 2024 в 14:02 Размер текста - 17 + Повышение ключевой ставки возможно уже в июле Фото: Антон Белицкий © URA.RU В июле возможно повышение ключевой ставки до 17-18 процентов. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. «ЦБ рассматривает возможность повышения ключевой ставки… Мы допускаем возможность повышения ставки в июле», — сказал Тремасов в ходе выступления в рамках коммуникационной сессии по денежно-кредитной политике в Мурманске. Его слова приводит РИА Новости. По его словам, на последнем заседании совета директоров ЦБ были предложения повысить ставку на 100-200 базисных пунктов, до 17-18%. Ранее регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В июле возможно повышение ключевой ставки до 17-18 процентов. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. «ЦБ рассматривает возможность повышения ключевой ставки… Мы допускаем возможность повышения ставки в июле», — сказал Тремасов в ходе выступления в рамках коммуникационной сессии по денежно-кредитной политике в Мурманске. Его слова приводит РИА Новости. По его словам, на последнем заседании совета директоров ЦБ были предложения повысить ставку на 100-200 базисных пунктов, до 17-18%. Ранее регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям