В Кунашакском районе (Челябинская область) 13 июня перевернулся ВАЗ-2114, водитель погиб. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
«В Кунашакском районе 13 июня в 07:00 часов на четвертом километре автодороги „Нугуманова-Муслюмова“, 43-летний водитель, управляя автомобилем „ВАЗ 21140“, на изгибе дороги влево выехал на правую обочину. После этого автомобиль опрокинулся», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Как добавили в ведомстве, водитель был лишен водительского удостоверения. Причину лишения в Госавтоинспекции не назвали.
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