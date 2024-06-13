В челябинском районе лишенный прав водитель погиб после опрокидывания на дороге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель не имел права садиться за руль
Водитель не имел права садиться за руль Фото:

В Кунашакском районе (Челябинская область) 13 июня перевернулся ВАЗ-2114, водитель погиб. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

«В Кунашакском районе 13 июня в 07:00 часов на четвертом километре автодороги „Нугуманова-Муслюмова“, 43-летний водитель, управляя автомобилем „ВАЗ 21140“, на изгибе дороги влево выехал на правую обочину. После этого автомобиль опрокинулся», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Как добавили в ведомстве, водитель был лишен водительского удостоверения. Причину лишения в Госавтоинспекции не назвали.

Машина перевернулась, не вписавшись в поворот
Машина перевернулась, не вписавшись в поворот
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В Кунашакском районе (Челябинская область) 13 июня перевернулся ВАЗ-2114, водитель погиб. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции. «В Кунашакском районе 13 июня в 07:00 часов на четвертом километре автодороги „Нугуманова-Муслюмова“, 43-летний водитель, управляя автомобилем „ВАЗ 21140“, на изгибе дороги влево выехал на правую обочину. После этого автомобиль опрокинулся», — сообщили в пресс-службе ведомства. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Как добавили в ведомстве, водитель был лишен водительского удостоверения. Причину лишения в Госавтоинспекции не назвали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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