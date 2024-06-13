Родственники погибшего на «Булгарии» пермяка получат деньги

Родителям пермяка, который погиб на теплоходе «Булгария» выплатят по 1,4 млн рублей, а сестре — 500 тысяч. Такое решение принял Кировский районный суд Перми, где рассматривался гражданский иск от родственников пермяка.
«Погибший работал на „Булгарии“ помощником рулевого, в 2011 году при крушении судна он погиб. Родственники обратились с иском к федеральной службе по надзору в сфере транспорта, федеральному автономному учреждению „Российское классификационное общество“ о компенсации морального вреда. Суд постановил выплатить родителям погибшего по 1,4 млн рублей, а сестре — 500 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что семья погибшего долгие годы не могла оправиться от потери. Они несколько лет восстанавливались от случившегося потрясения. Теплоход «Булгария» затонул 10 июля 2011 года. На судне находились 201 человек, 122 из них погибли.
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