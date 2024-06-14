Авербух научит психологии успеха на форуме уральской молодежи

Илья Авербух станет спикером на уральском форуме «Утро»
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Ледовое шоу Ильи Авербуха «Кармен» с участием Евгении Медведевой. Екатеринбург, авербух илья
Илья Авербух раскроет секреты своей успешной карьеры Фото:

Серебряный призер Олимпийских игр, продюсер ледовых и спортивных шоу Илья Авербух станет гостем главного молодежного форума «Утро» в Екатеринбурге. Событие пройдет с 22 по 28 июня. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

«Лектор, создавший свыше 10 тысяч проектов под собственным брендом, расскажет форумчанам, как грамотно ставить цели, генерировать новые идеи, управлять процессами и как сделать так, чтобы проект имел долгосрочный коммерческий успех. Молодые люди узнают, как рассчитать бизнес-план, как привлекать финансирование, искать инвесторов, спонсоров и вести переговоры, а также как заявить о себе и наработать репутацию», — рассказали в ДИП.

«Утро» проводится ежегодно под эгидой Росмолодежи и полпредства, с 2020 года — полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева. В этом году форум пройдет на базе кампуса Уральского федерального университета, главной темой станет «Урал профессиональный». В программе — мастер-классы, лекции, мастерские и воркшопы. На открытии форума выступит патриотический певец Shaman, а на закрытии — Юлия Савичева.

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Серебряный призер Олимпийских игр, продюсер ледовых и спортивных шоу Илья Авербух станет гостем главного молодежного форума «Утро» в Екатеринбурге. Событие пройдет с 22 по 28 июня. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области. «Лектор, создавший свыше 10 тысяч проектов под собственным брендом, расскажет форумчанам, как грамотно ставить цели, генерировать новые идеи, управлять процессами и как сделать так, чтобы проект имел долгосрочный коммерческий успех. Молодые люди узнают, как рассчитать бизнес-план, как привлекать финансирование, искать инвесторов, спонсоров и вести переговоры, а также как заявить о себе и наработать репутацию», — рассказали в ДИП. «Утро» проводится ежегодно под эгидой Росмолодежи и полпредства, с 2020 года — полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева. В этом году форум пройдет на базе кампуса Уральского федерального университета, главной темой станет «Урал профессиональный». В программе — мастер-классы, лекции, мастерские и воркшопы. На открытии форума выступит патриотический певец Shaman, а на закрытии — Юлия Савичева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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